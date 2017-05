Za 100. obletnico spekli 100-metrsko rulado

LJUBLJANA – Pred 100 leti, natančno 7. julija 1917, je bila v Chicagu ustanovljena organizacija Lions Clubs International, ki danes velja za največjo humanitarno prostovoljno organizacijo na svetu z 1,5 milijona člani.



Že pred osamosvojitvijo leta 1990 je bil tudi v Ljubljani ustanovljen prvi Lions klub v Sloveniji, danes pa v Zvezi Lions klubov, Distrikt 129, deluje kar 56 klubov, ki združujejo približno 1795 članov, ljudi dobre volje, ki ob članstvu v tej prestižni organizaciji sprejemajo temeljno vodilo: pomoč vsem, ki so je potrebni.



Lioni tako po vsem svetu praznujejo častitljivo obletnico, slovenski v tem pogledu v ničemer ne zaostajajo, saj je bila prireditev s pomenljivim naslovom Objem minulo soboto v Stritarjevi ulici v središču Ljubljane zares veličastna.



Ob pisanih stojnicah posameznih klubov, kjer so člani ponujali značilne kulinarične dobrote iz svojih krajev, je na glavnem odru pred mestno hišo nastopila serija umetnikov, glasbenikov, med drugim je udeležence pozdravil župan Ljubljane Zoran Janković.



Sladek začetek



Prireditev se je začela sladkosnedno, saj so peki v Gorenjki izdelali kar 100 metrov dolgo rulado in jo že ob 9. uri v Stritarjevi ulici na začudenje množice turistov začeli sestavljati v dolgo kačo. Kot nam je povedala tehnologinja Darja Pogačnik, so za izdelavo praznične rulade porabili 15 kilogramov čokolade v prahu, 3 kilograme kakava v prahu, 70 kilogramov sladkorja, 45 kilogramov moke, 30 kilogramov rastlinske maščobe, 10 kilogramov jajc v prahu in 1,5 kilograma pecilnega praška. Seveda se danes v kuhinjah vse začne v mešalniku, kjer zamesijo tako ali drugačno testo, a je Pogačnikova poudarila, da so rulado njihovi mojstri zvili na roke, okrasili pa z dekorirnim strojem. Nato so jo narezali na dvometrske kose, jo pripeljali v središče Ljubljane in zopet sestavili v dolgo velikanko.



Natanko ob 10.30 sta dekleti odrezali prvi kos rulade in jo ponudili mimoidočim. Bila je zares sladka, a lahkotna, požirek, dva kokte povrhu, ki so jo delili zraven, je polepšal dan.



Celotna levja rojstnodnevna rulada je tehtala nič manj kot 230 kilogramov.



Dopoldansko sonce je ogrelo stojnice, bilo je ravno prav za kratke rokave. Lioni v modrih in rumenih majicah so z nasmehom ponujali dobrote s stojnic.



Na tisti mariborskega kluba so nasmejane gospe listale Slovenske novice, zraven pa ponujale vino, poskusili smo tudi košček rojstnodnevne torte.



Štajerci so postregli z belim vinom, Primorci so prisegali na rdeče, na stojnici kluba iz Brežic pa smo spili cviček.



V petek so tekli



Vse skupaj pa se je začelo že v petek popoldne, s tekom, ko sta iz Kopra proti Ljubljani s potniškega terminala na 100 kilometrov dolg tek startala Sara Kavčič in Ambrož Jakop. Z drugega konca dežele, iz Slovenjgradca, pa sta krenila Sonja Leskovar in Mitja Volčanšek.



Ob enajstih dopoldne so se lioni zbrali na Kongresnem trgu in se ob zvokih Pihalnega orkestra iz Izole slovesno sprehodili po Wolfovi ulici čez Tromostovje in naprej po Stritarjevi ter se zbrali na Mestnem trgu.



Omenjeni ultramaratonci so pred mestno hišo družno pritekli okoli poldneva in tako, ob nagovoru guvernerja distrikta Gregorja Pajiča in župana Ljubljane, simbolično združili lione v skupni objem.



Zbrana sredstva od prodaje rulade in prostovoljne prispevke na stojnicah so namenili slepi in slabovidni mladini. Po neuradnih informacijah je lionom v sobotnem dopoldnevu uspelo zbrati 5000 evrov.



Dobrodelnost lionizma v Sloveniji v številkah 900 ton razdeljene hrane v projektu Donirana hrana,



90.000 zbranih rabljenih očal,



11.000 tekačev z zavezanimi očmi v sklopu Tečem, da pomagam so največje akcije, ki jih 56 Lions klubov dopolnjuje z več kot 190 dobrodelnimi lokalnimi aktivnostmi na leto.