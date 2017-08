Z zlatim prahom zdravi konje

LJUBLJANA – Veterinar Tilen Klevišar je v sodelovanju z Zlatarno Celje z inovativno metodo zdravljenja ozdravil že več kot sto vrhunskih tekmovalnih konj. V okviru svojega veterinarsko-tehnološkega centra je pred tremi leti razvil metodo zdravljenja zakopitnice z zlatim prahom in številnim nemškim in nizozemskim konjem povrnil športno kariero.

Šokterapija konjem končala kariero

Zakopitnica, skrivnostna bolezen konj, je bila do nedavnega velika težava za lastnike dragocenih tekmovalnih konj. Doslej zanjo ni bilo učinkovitega zdravljenja, obstajala je le možnost terapije s šokom, s tem pa se je športna kariera konjev končala. Doktor veterinarske medicine Tilen Klevišar, ki sicer dela in živi na Nizozemskem, je po 12 letih razvoja terapije potrdil, da s pomočjo zlata lahko ozdravi najrazličnejše bolezni.

Pripravek vbrizgam v zakopitnično burzo in okoliška tkiva, da zlato zapolni luknjice, ki nastanejo, ker kost zaradi bolezni izgublja substanco.



Konje z zlatom zdravi že tri leta, rešil jih je vsaj sto. »Terapije izvajam na nizozemskih in nemških tekmovalnih konjih, ki so med najboljšimi na svetu, saj dosegajo vrednosti med 3 in 4 milijoni evrov. Če zbolijo za zakopitnico, jih nihče ne zna pozdraviti, zato jih pripeljejo k meni. Žival popolnoma ozdravi in se vrne v tekmovalni šport,« pravi veterinar, ki se je v tujino preselil, ker je, kot pravi, Slovenija edina dežela v Evropski uniji, v kateri veterina ni svobodni poklic. Čeprav so mu glede na lokacijo bližje amsterdamski zlatarji, pri zdravljenju sodeluje z Zlatarno Celje: »Na Nizozemskem nisem mogel dobiti primernega zlatega prahu, zato sem se obrnil na Zlatarno Celje, ki je ena največjih obdelovalnic zlata in hkrati podjetje iz domače države.«

Klevišar konjem v prizadeto tkivo okoli kosti vbrizga zlati prah, pomešan s sintetično sklepno tekočino. »Pripravek vbrizgam v zakopitnično burzo in okoliška tkiva, da zlato zapolni luknjice, ki nastanejo, ker kost zaradi bolezni izgublja substanco. Zlati delčki v kosti delujejo za vedno, konj pa v dveh mesecih popolnoma ozdravi.«