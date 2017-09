Z vlakom na šunko in prekmursko gibanico

MURSKA SOBOTA – Prihodnjo soboto bo v Prekmurju prav pestro in dišeče, saj se domačini že mrzlično pripravljajo na Festival prekmurske gibanice in šunke. Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot, ki ga vodi mojster prekmurskih mesnih dobrot Janko Kodila iz Šunkarne Kodila, bo na dvorišču soboškega gradu ter na ploščadi pred njim že osmič po vrsti predstavilo lokalne dobrote.



V Prekmurje z vlakom

Da bi dogodek približali čim večjemu številu ljudi, s Slovenskimi novicami sodelujejo tudi Slovenske železnice, ki bodo po simbolični ceni omogočile obisk slovenske žitnice tudi prebivalcem iz osrednje Slovenije. Za deset evrov vas tako posebni vlak, na katerem se bo dogajalo marsikaj, v soboto iz Ljubljane popelje do Murske Sobote in seveda pripelje tudi nazaj domov, za ta denar pa na prizorišču dobite še šunko in gibanico. Človek se težko upre tako ugodni ponudbi, saj se sline pocedijo že samo ob misli na dobrote.

Prekmurska šunka je v EU zaščitena kulinarična posebnost Slovenije.

Sobotno dogajanje bo popestril prikaz kulinarične in vinske ponudbe, na ogled bodo postavili šunke in gibanice, mojstri in mojstrice pa bodo pokazali tudi, kako nastane pristna prekmurska gibanica. Priznanja bodo prejeli najboljši proizvajalci gibanice in šunke, za eno od Kodilovih šunk pa se lahko potegujete tudi obiskovalci. Zmaga tisti, ki bo čim bolj natančno ocenil težo izbrane šunke.



Pester kulinarični užitek

A ni treba čakati na soboto, pestro bo že v petek, pravi Tatjana Škrilec iz Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot. Gostilna Rajh, Šunkarna Kodila, Luka Jezeršek z Dvora Jezeršek, restavracija Pavus z gradu Tabor Laško, domačija Firbas in Eko-socialna kmetija Korenika bodo namreč pred očmi obiskovalcev pripravljali jedi.



Kot pravijo v Šunkarni Kodila, kjer se že tri generacije ukvarjajo s predelavo mesa in mesnih izdelkov, je njihovo geslo Ko veš, kaj ješ. »V naši šunkarni se tradicija prepleta z modernostjo in naravo, saj si naši gostje lahko ogledajo potek zorenja prekmurske šunke, se sprehodijo med zorilnicami, ki so blizu tradiciji prekmurskih domačij, pod slamnato streho in ilovnatimi ometi,« pravi Janko Kodila. Časi se spreminjajo in tudi gostilna Rajh se spreminja, vseeno pa po svoje ostaja enaka, le družinska tradicija se daljša in bogati. Leta 2005 je vodenje gostilne prevzela že četrta generacija, Tanja in Damir pa ohranjata tradicijo na sodoben način. Eko-socialna kmetija Korenika iz Šalovcev pa je svoj izraz našla v sožitju z goričko krajino in njenimi plodovi, ki so ekološko pridelani.



Kozarce bo krasila tudi bogata vinska ponudba, brbončice boste razvajali z vini iz kleti Marof, Steyer, Gjerkeš, Krampač in Talaber, za ljubitelje piva pa bodo poskrbeli v pivovarni Bevog.