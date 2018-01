Z vegetarijanci se ne pogajamo

Golda Meir, znamenita izraelska premierka, je imela nekatere lastnosti, ki še danes manjkajo prenekateremu moškemu voditelju države. Neomajno držo in lahko bi rekli državniško pozicijo. Kot pravi zgodovina, je svojo ekipo vedno pokrila in zaščitila, odgovornost je bila vedno njena. Tudi takrat, ko se je ona ali kdor koli že okoli nje odločil, da pri ugrabitvi izraelskih športnikov na olimpijskih igrah v Münchnu ne bodo popuščali teroristom, ki so napad izvedli, in so se tiste igre za ugrabljene športnike končale usodno, ni popustila, saj bi kakršno koli popuščanje odprlo nove možnosti za izsiljevanje v prihodnosti. S teroristi se ne pogajamo, je bila pozicija in izhodišče kakršnih koli nadaljnjih dejanj. Radikalne skupine so prisotne na različnih področjih. In prav zaradi tega so radikalne, ker so za dosego svojih ciljev pripravljene seči tudi po najbolj skrajnih sredstvih. Za njih so cilji vedno legitimni, velikokrat pa za širšo družbo niso. So pa tudi primeri, ko različne interesne skupine premalokrat svoje cilje branijo do zadnje kaplje krvi.

Zakaj na primer ne bi skupine, ki so prisotne na paradi ponosa, naredile neke svoje mini vojske, ki bi obračunala s tistimi, ki se ne strinjajo z njihovo spolno usmeritvijo? Obračunala bi pač z drugače mislečimi, vendar je cilj, da prvi obračunajo z drugimi, veliko bolj legitimen kot obratno, ko nekdo s kamenjem in psovkami napada posameznike, ki so pač zaljubljeni v nekoga, ki se njemu tretjemu, ki nima nič z njim, ne zdi pravi izbor. Tega definitivno ne razumem. Da greš na parado ponosa in mečeš kamenje ter žališ mimoidoče samo zaradi tega, ker se ti ne zdi primerna njihova usmeritev. Pa naj poizkusijo ti isti narediti neke vrste socialni eksperiment. Naj gredo v Hoče ali na Pohorje v gostilno, se zapodijo do prvega gosta, ki v delavskih hlačah sloni ob šanku, in mu začnejo težiti, kaj na temo njegove žene, naj ga zaradi žene žalijo, po možnosti naj ga polijejo s špricerjem in ga obkladajo s kakšnimi sočnimi izrazi. Prepričan, ampak res prepričan sem, da so naslednji dan na naslovnici našega časopisa z naslovom Poletel skozi steno. Ni variante, da takšen pametnjakovič ostane cel. Pa ne samo za ženo, podobno se mu lahko zgodi že, če podvomi o primernosti spojlerja na njegovem oplu ali feltnah. Pohorci se pač ne dajo, kot se ne bi smeli dati spolno drugače usmerjeni, kot se ne bi smeli dati pridelovalci cuker pese, ko so jim zaprli fabriko in se je zdaj čez leta pokazalo, da je šlo za tako imenovane višje cilje, ki pa so bili v škodo lokalnemu prebivalstvu, lokalnim kmetom in pridelovalcem pese. Je bila takrat priložnost, da bi kdo poletel skozi steno in bi fabrika ostala? Danes jo postavljajo na novo. Koliko dohodka je izgubljenega, ne vemo. Pa čeprav so isto vajo veliko let prej izvajali na Madžarskem, ko so v ovojnici višjih ciljev in internacionalizacije pokupili cuker fabrike, jih potem zaprli in začeli cuker prodajati po dvojni ceni.

Veliko je primerov, ko so tako imenovane skrajne skupine ali skupine na robu premalo radikalne, da bi dosegle svoje cilje. Cilji so velikokrat legitimni, celo za širšo družbo, za boljše življenje in kakovost bivanja. Pri vodi, pri okolju, pri čistosti narave verjetno nobena aktivnost ni preveč radikalna, saj gre za obče dobro in za dolgoročno kakovost bivanja. Res je, eno so legitimni cilji za širšo družbo, drugo so legitimni cilji za posameznika. Dokler se posameznik zavzema za obče dobro, je ok, težava pa nastane, ko želi posameznik svoje lastne, zanj sicer legitimne cilje preseliti dlje, kot seže dolžina njegove roke. Ali kot je rekel sloviti prekmurski intelektualec in filozof profesor Štefan Smej, v nekem trenutku ne moreš zahtevati, da bi ti pripadlo več zraka kot nekomu drugemu na tem planetu. Vsak ima svoj prostor, vendar ta prostor ne sme iti na račun nekoga drugega. Pa naj gre za homoseksualce, pridelovalce sladkorne pese, pešce in kolesarje, za reko Muro ali tiste, ki zelo slabo vračamo knjige v knjižnico. Včasih je treba dobre stvari braniti tudi z orožjem. Res pa je, da se z vegetarijanci ne pogajamo in se tudi nikoli ne bomo.