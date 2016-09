Z ukradeno idejo do mastnega zaslužka

JESENICE – Knjigobežnica je omarica, v kateri knjige čakajo zvedave bralce. Za postavitev takšne hišice potrebuješ prgišče dobrih knjig, nekaj deset evrov za material in pravo lokacijo, kjer bo stala. Tisti, ki se prostovoljno trudijo širiti kulturo branja, so knjigobežnice že postavili na 180 lokacij po Sloveniji. Nič čudnega, da jih je te dni zbodla ponudba Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Tam so se odločili, da idejo, ki temelji na prostovoljstvu, pretopijo v evre. Agencija, ki so jo ustanovile občine, je petim gorenjskim občinam ponudila postavitev ene knjigobežnice za 1500 evrov. To potezo je mnogo ljubiteljev knjig že označilo za navadno oderuštvo, hkrati pa razvojni agenciji očitajo tudi krajo imena.



Projekt temelji na prostovoljstvu



»Ko smo jih opozorili, da uporabljajo že uveljavljeno ime knjigobežnice, so nam odvrnili, da to ime ni zaščiteno. Res ni zaščiteno, prav tako ni zaščitena ideja. Nismo ju niti imeli namena zaščititi, saj je bistvo knjigobežnic, da se ideja širi naprej. Skregano s pametjo je, da poskušajo zdaj tržiti nekaj, kar temelji na prostovoljstvu,« je povzela Nina Kožar, ki je idejo o menjavi knjig našla v tujini in jo nato – nekoliko prilagojeno – ponesla po Sloveniji. Podporniki takšnega, prostovoljnega gibanja so združeni tudi na družabnem omrežju in tako je danes v skupino Knjigobežnice vključenih že več kot 5000 članov. Tam je objavljen načrt za hišico, ki po navodilih, izdelanih v Studiu Moste, stane 60 evrov.

