Z reševanjem poslovnega izziva za znamko Argeta do Harvardove štipendije HBX

Na osnovi predstavljenega poslovnega izziva bodo udeleženci soustvarjali nov izdelek za znamko Argeto ali preoblikovali obstoječega.

International Business Hackathon je mednarodni poslovni maraton, tekmovanje posameznikov, razporejenih v skupine, v reševanju poslovnih izzivov. Po svetu so t. i. hackathoni predvsem znani kot IT-hackathoni, kjer skupine IT-strokovnjakov v dveh dneh poskušajo reševati različne izzive ali iskati nove rešitve. Tako je, denimo, Facebook Like gumb nastal prav na hackathonu. International Business Hackathon gre korak dalje – tekmovalci bodo poslovneži, mladi menedžerji, podjetniki, podjetnice iz vse regije Jugovzhodne in Zahodne Evrope, ki bodo reševali poslovne izzive oziroma tako imenovane business case, razporejeni v mednarodne skupine po 4–5 udeležencev.

Skupina, ki bo najbolje rešila poslovni izziv oziroma predlagala najboljšo rešitev, bo zmagovalna skupina, ki bo prejela vrhunske nagrade: Harvardovo štipendijo HBX, 2000 € denarne nagrade, MBA Entrepreneurship modul ter bogato darilno vrečko Argete – Droge Kolinske Atlantic Grupe!

Prijave udeležencev zbirajo do konca tega tedna prek povezave tukaj.