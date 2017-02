Z osnovnošolko živi  na nekaj kvadratih

VELENJE – V Šaleški dolini je rudarstvo še vedno tradicija in tista panoga, ki še zdaj daje kruh prenekateri družini v Velenju in širši okolici. Tudi danes 62-letni Martin Jančič je bil zaposlen v Rudniku lignita Velenje, a nikoli v jami, delal je v Pesju, kjer izvajajo različna dela na površju. Zato njegova plača nikoli ni bila takšna, kakršne so prejemali rudarji, ki so delali v jami, posledično pa niti invalidska pokojnina ni takšna, da bi mu jo kdo zavidal. A Martin, ki mu je nekaj let pred upokojitvijo ponagajalo tudi zdravje, pozneje pa ga je zapustila še partnerica, s katero imata dve hčerki, ena je zdaj stara 15, druga pa devet let, obe sta še osnovnošolki, ve, da bi bilo verjetno lažje, če bi družina ostala skupaj. V večjem stanovanju, ki so ga imeli. A Martin se je po razvezi odselil in stanovanje prepustil bivši, sam pa nekaj časa živel kar pri sestri na Polzeli.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.