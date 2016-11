Z opilkom v očesu ostal pred ordinacijo

VIRMAŠE – Virmaše, vasica blizu Škofje Loke, so dom Janeza Jugovica, ki ga večina krajanov in prijateljev pozna kot Ogličkarja, to je domače hišno ime. Priznani mojster kovinostrugarske obrti je že v pokoju, a drugi tenor škofjeloškega pevskega zbora še vedno ne more pustiti, da bi se na orodju nabiral prah. »Nekaj sem rezal s kotnim brusilnikom, nekaj malega za domačo uporabo, in v oko mi je odletel opilek. Zapeklo me je.« Ogličkarjev je sočno zaklel, ugasnil kotni brusilnik in odšel k svojemu osebnemu zdravniku v Škofjo Loko: »Ponudil mi je prvo pomoč, a železnega opilka ni mogel spraviti iz očesa. Napisal mi je napotnico pod nujno za pregled pri očesnem specialistu, kjer naj bi mi opravili tudi nujni poseg.«



Na Gorenjskem vse zaprto



Jugovic se je torej odpravil k oftalmologu v Škofji Loki, tam pa na vratih videl, da je zdravnica na dopustu. Zato mu ni preostalo drugega, kot da se odpravi v zdravstveni dom v Kranj, kjer sta dve očesni ambulanti.

