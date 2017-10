Z novim srcem spet na Triglav

ŠENTJERNEJ – »Spet se veselim prihodnosti! A potrebno je veliko poguma, volje in odločnosti, tako je lažje za vse, zame, za domače in zdravstveno osebje,« je začel nizati misli 64-letni Jože Šinkovec z Dolenjega Mokrega Polja pri Šentjerneju, ki je pred štirimi meseci dobil novo srce, novo priložnost za življenje. In rekreativni športnik upa, da bo lahko kmalu znova aktiven.

Slabost med sekanjem drv

Prvo resno opozorilo njegovemu zdravju in življenju je doživel leta 2004, star je bil 51 let, aktiven športnik, nekadilec in vitek, tako da vidnih rizičnih dejavnikov ni bilo. A očitno sta bila stres in hiter tempo življenja tista, ki sta zahtevala davek. »Po službi sem šel sekat drva, dvakrat sem zamahnil, ko sem začutil nenavadno in meni neznano napetost, slabost, vrtoglavico in bolečino v prsih. Nisem vedel, čemu takšno počutje, zato sem kar odlašal, a žena Irena je pol ure pozneje le poklicala v šentjernejski zdravstveni dom, osebna zdravnica je namreč delala popoldne. Svetovala je, naj takoj prideva do nje, in že njena prva ocena je bila, da sem doživel srčni infarkt. Poklicala je rešilca, ki me je peljal v Novo mesto, od tam pa v Ljubljano, kjer so razbili strdek in vstavili žilno opornico. Danes vidim, da je bila napaka, ker sem tako zavlačeval z obiskom zdravnika, najbolje bi bilo, da bi šel takoj na urgenco, tako se je srčna mišica le še bolj poškodovala in odmirala,« je razmišljal sogovornik.

