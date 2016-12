Z novim letom sprostitev vseh varčevalnih ukrepov?

LJUBLJANA – Sindikati javnega sektorja želijo sprostitev vseh varčevalnih ukrepov s prihodnjim letom, kar bi pomenilo dodatnih 215 milijonov evrov. Ob sporazumu z zdravniški sindikatom Fides namreč ocenjujejo, da so nastopile nove okoliščine. Kot je napovedal minister za javno upravo Boris Koprivnikar, bo s tem seznanil vlado, ki bo odločila o tej zahtevi.

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je sicer danes sindikatom javnega sektorja predstavila sporazum, ki ga je nekaj ur prej podpisala z zdravniškim sindikatom Fides. Očitno pa jih ni prepričala, saj so danes zaostrili pogajalska izhodišča in se vrnili k izhodišču.

Pričakoval več kooperativnosti

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je ocenil, da sindikati s pojasnili ministrice niso zadovoljni, a nad tem niti ni presenečen. Priznava pa, da je pričakoval več kooperativnosti. O zahtevi sindikatov bo odločala vlada, vse se bo dogajalo zelo hitro, je napovedal.

Na vprašanje, ali je po njegovem občutku dogovor še možen, je odgovoril z besedami, da so zadeve veliko preresne, da bi se zanašal na občutke. Je pa, kot je poudaril, dogovor z javnim sektorjem nujen za dobro te države, tudi sindikatov.

Štrukelj arguementov ne vidi več

Predsednik konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je po srečanju pojasnil, da glede na ravnanje in izjave na vladni strani v zadnjih dveh, treh tednih preprosto ne vidi več argumenta za vztrajanje pri ohranjanju varčevalnih ukrepov, ki so bili sprejeti v času največje krize.

Med drugim je spomnil, da je nenazadnje predsednik vlade Miro Cerar rekel, da gre Sloveniji dobro, vlada pa je »ponudila tudi 2. januar kot neko gesto, ki naj potrdi take nove ekonomske okoliščine«. Zato so predlagali, da se varčevalni ukrepi v celoti odpravijo z začetkom prihodnjega leta. Hkrati vztrajajo, da vlada uresniči dano obljubo o odpravi anomalij za tiste z najnižjimi plačami, za kar je ponudila deset milijonov evrov.

Grožnje s stavko

V primeru, da dogovora ne bo in bi vlada zniževala plače z interventno zakonodajo, bodo po Štrukljevih besedah javne uslužbenke in uslužbence pozvali k splošni stavki. Navsezadnje je bilo vladno sporočilo, da je zgolj s stavko mogoče v tej državi kaj doseči ali kaj preprečiti, je ugotavljal ob izkušnjah z zdravniki in policisti.

Vodja druge sindikalne pogajalske skupine Jakob Počivavšek je dejal, da so nadaljnji koraki povezani s tem, kaj bo sledilo na vladni strani. Številni sindikati so že oblikovali stavkovne odbore, pripravljenost ostaja in zelo verjetno je, da se bo v prihodnjih dneh oblikoval še kakšen.

Minister sicer o morebitnem interventnem zakonu ni želel govoriti, dokler ne sprejmejo dokončnega stališča. Koalicijski partnerici Desus in SD, ki nasprotujeta sporazumu s Fidesom, pa sta že opozorili, da neusklajenih ukrepov v DZ ne bosta podprli. Koprivnikar pravi, da je to politično vprašanje, ki ga ta trenutek ne želi komentirati.

Na vprašanje, ali je sam zadovoljen s sporazumom s Fidesom, ni odgovoril konkretno. »Zadovoljstvo s sporazumom ni stvar moje kaprice. Bil je podpisan, kot vlada ga enotno podpiramo in ga moramo v tem okviru tudi zagovarjati,« je dejal.