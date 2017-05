Z nekaj sreče v New York

New York, največje mesto istoimenske zvezne države na severovzhodu ZDA, ne velja le za enega njihovih simbolov, temveč tudi za središče diplomacije, gospodarstva, financ in kulture v svetovnem merilu.

Talilni lonec

Prvi Evropejci, ki so se naselili na tem območju, so bili francoski kolonisti in jezuitski misionarji. Pod svoje okrilje so ga nato vzeli Nizozemci, sčasoma pa je prešel v roke Britancev. Danes je pravi talilni lonec, v katerem se mešajo različne narodnosti, kulture in jeziki in je eno najbolj poseljenih na svetu. Nič nenavadnega ni, da tako prav tam stoji Kip svobode, simbol svobode, demokracije in priložnosti, ki stoji na Liberty Islandu ob ustju reke Hudson in so ga Francozi podarili Američanom ob stoti obletnici neodvisnosti.

Za vsakogar nekaj

New York ponuja nešteto priložnosti za preživljanje časa, ki bodo zadovoljile še tako zahtevne okuse. Opomogel si je tudi po tragičnih terorističnih napadih 11. septembra 2001; še naprej živi polno življenje in s t. i. New York minute narekuje čisto svoj ritem. Glavne znamenitosti so poleg že omenjenega Kipa svobode, uvrščenega na Unescov seznam kulturne dediščine, še Muzej moderne umetnosti (MOMA), Guggenheimov muzej, Empire State Building, Times Square, Central Park ter soseske, kot so Chinatown, Little Italy, Brooklyn in druge. Za obisk je nekaj dni gotovo premalo, prav tako premajhen kovček – New York namreč slovi tudi po številnih znanih in dobro založenih veleblagovnicah, poleg tega je tam določene stvari mogoče kupiti za veliko nižjo ceno kot pri nas.