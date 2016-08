Z Malte na Rudolfov splav

Naš pesnik Dragotin Kette je v kitici ode Na Krki zapisal takole:



Tiha in nema



se vije krog mesta



in ga objema



kot ljubica zvesta.



Zvestobo Krki in lepotam Dolenjske sta se zapisala tudi Rudolfov splav in novomeška agencija Kompas Novo mesto, ki ga je dala zgraditi pred desetimi leti. Splavarjenje po Krki je eden od uspešnih programov agencije, ki ji je Slovenska turistična organizacija podelila posebno priznanje za najbolj inovativno turistično agencijo v Sloveniji za obdobje med letoma 2007 in 2010.



V desetih letih je po besedah direktorja Kompasa Novo mesto Matjaža Pavlina Rudolfov splav prepeljal že več kot 50.000 zadovoljnih turistov, ljubiteljev zelene Krke. Z vsega sveta, od Kitajcev do Američanov.



Ko so v malteški agenciji Britannia tours izvedeli za ponudbo splavarjenja, število turistov, ki jih pripeljejo v Slovenijo, tudi zaradi te ponudbe stalno narašča. S splavom so se peljali za novo leto, letos načrtujejo k nam pripeljati več kot 1000 turistov. Zakaj takšno navdušenje nad splavarjenjem? Chris, sin lastnika malteške agencije: »Na Malti nimamo ne jezer, ne rek, ne takšnih lepot. Pokrajina je bolj ravninska, vožnja po morju pa povsem nekaj drugega kot po Krki. Turisti na splavu uživajo ob glasbi in degustacijah dolenjskih dobrot.«



Krmar Emil še doda, da zna ekipa splava ustvariti prijetno vzdušje in Maltežani se razživijo. So sproščeni, veseli, pojejo in plešejo. To pa še ni vse, kar jih privlači. Ker na njihovem otočku Gozo častijo svetnika sv. Jurija, jih peljejo tudi na ogled cerkvice sv. Jurija v Grčevje.



Rudolfov splav je zasidran pod šmihelskim mostom, ob Gostišču Loka obiskovalci lahko izbirajo med najmanj tremi programi, klasično turo, Slakovo ter kulinaričnimi doživetji. Splav je namenjen tudi porokam, obletnicam in rojstnim dnevom ter promocijam, koncertom in podobnim srečanjem. Slakov program je posvečen dolenjski glasbeni legendi Lojzetu Slaku. Skupaj z ekipo splava gostje obujajo spomine in prepevajo Slakove pesmi.



Za deseto obletnico so program obogatili še s kulinaričnimi doživetji in doživetji, ki jih omogoča Krka. Pri prvih potniki okušajo domače dobrote z dolenjskega podeželja od cvička, suhomesnatih proizvodov, sira do medu. Pri drugih ribarijo ali veslajo v kanuju ali na supu. Kot ob slovesu pove vodnica Marjanca Trščinar Antić: »Na Rudolfovem splavu je vedno lepo!«