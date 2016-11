Z lestvice najbogatejših padli v črno kroniko

LJUBLJANA – Lestvico, ki vsako leto vznemiri bogate in revne Slovence, so spet sestavili pri reviji Manager. Prvič so to storili leta 2007 in izbor poimenovali Najbogatejši Slovenci, odsihmal so jo sestavili še devetkrat in zadnjo naslovili Slovenski multimilijonarji 2016. Seznam znova kaže, kako se kolo sreče obrača – tisti, ki je bil leta 2007 prvi na seznamu, je letos izpadel z njega – gre za Mirka Tuša, od čigar poslovnega imperija so med nami ostale trgovine, sam Tuš pa je postal predmet policijske preiskave in reševanja ostanka premoženja.



Z lestvice je letos izpadel tudi Hidrijin prvi mož Edvard Svetlik, ki je bil na prvi lestvici leta 2007 40. z več kot 14 milijoni premoženja. V Managerju so zapisali, da je bil »lani (morda zadnjič) na 64. mestu«, Hidria pa naj bi bila zaradi prevelikega zadolževanja v velikih težavah. Toda poznamo zgodbe še večjih porazov: včeraj so bila eminentna imena z večmilijonskim premoženjem, ki ga danes ni več. Njihovi obrazi so sprva krasili medijske prispevke z gospodarskimi ali družabnimi vsebinami, potem so se preselili v rubriko črne kronike.

