Z jogija na jogo

Zadnjih 25 let je bila moja rekreacija premetavanje kvihtov, ampak, ovbe, ovbe, so prišla leta in bi jih jaz še obračal, pa je mene obrnilo zdravje. Hernija. Zdravnica mi je fitnes temeljito oklestila, boste raje čofotali pa se na jogi raztegovali, je bila jasna.



Vnet plavalec nisem bil nikoli, vendar plavanju ne morem oporekati, da ni naporen šport oziroma rekreacija. O jogi pa sem si vedno mislil, da verjetno v Indiji, kjer jo prakticirajo v milijon oblikah že od pamtiveka, nekaj je na njej, pri nas, na zahodu, je pa bolj en fensi šmensi modni trend, taka »jaz sem duhovno poglobljen, ti, ki hodiš na fitnes, si pa primitiven fizikalec« panoga. Jogi sem bil še najbližje, ko sem zvečer legel na jogi.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«