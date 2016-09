Z jesenjo bodo tu  že spet migranti?

LJUBLJANA – Ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar je po zadnji seji vlade priznala, da se, »četudi so trenutno migrantske razmere mirne«, boji, da gre zgolj za prehodno, navidezno zatišje. Kaj to pomeni? Da bi bil lahko begunsko-migrantski val, ki bo naslednjič pljusknil k nam – to pa bi se lahko zgodilo že to jesen – veliko hujši od prejšnjih, prvega in drugega po tako imenovani balkanski poti. Če bo slovenska vlada ugotovila, da se begunsko-migrantska pot znova odpira, bo, je dejala ministrica Györkös Žnidarjeva, pač na mah primorana sprejeti skrajne ukrepe oziroma dozdajšnje bistveno zaostriti: »Poskrbeti bomo morali za to, storiti vse, kar je v naši moči, da se Slovenija ne bi spremenila v (migrantski) žep EU.« Vlada zato, denimo, že pripravlja ustrezne spremembe zakonodaje, na podlagi katerih bi migrante laže vračali v tiste države, iz katerih bi prihajali k nam.

