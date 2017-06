Z inovativnostjo in kreativnostjo do nagrad

Med sedeminpetdesetimi prijavljenimi deli je strokovna žirija na 6. DIGGIT-u podelila 13 zlatih nagrad, med njimi pa izbrala še štiri prejemnike velike nagrade diggit. Digitalna agencija Renderspace je prejela kar dve veliki nagradi, in sicer v kategoriji družbenih medijev za digitalno oglaševalsko kampanjo Tvitajmo za naše (naročnik Telekom Slovenije) in v kategoriji digitalno oglaševanje za digitalni oglas Donat Trump (naročnik Droga Kolinska). Veliko nagrado za najboljšo digitalno inovacijo je prejel Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja za spletno mesto Parlameter. Veliko nagrado za najboljšo digitalno strategijo pa si je zaslužil Mediodrom za digitalno oglaševalsko kampanjo Lidlova Jogurteka (naročnik Lidl Slovenija).

Med zlatimi nagrajenci je največkrat slavil AV studio, prejeli so kar štiri zlate nagrade diggit. V kategoriji Finančne storitve, zavarovalništvo, bančništvo so zlato nagrado prejeli za spletno mesto Vzajemna mladi – prevzemi spletno stran (naročnik Vzajemna). V kategoriji Izdelki za dom so zlato nagrado prejeli za spletni video Gorenje retro special edition: napačno parkiranje (naročnik Gorenje). Z zlato nagrado v kategoriji Javni sektor je bilo nagrajeno spletno mesto Ne čakaj, postani darovalec ter v kategoriji Storitve njihovo spletno mesto Začuti AV studio.



Drugo mesto po številu prejetih zlatih nagrad si delita Mediodrom in Rendespace, ki sta prejela vsak po tri zlate kipce. Mediodrom je v kategoriji Avtomobilska industrija zlato nagrado prejel za digitalno strategijo Novi Renualt Megane: #FormulaStrasti (naročnik Renault Nissan Slovenija). V kategoriji Izdelki in storitve za otroke so bili nagrajeni za digitalno oglaševalsko kampanjo Stikeez iz brezmejnega vesolja (naročnik Lidl Slovenija). V kategoriji Trgovina pa so zlato nagrado prejeli za digitalno oglaševalsko kampanjo Lidlova Jogurteka (naročnik Lidl Slovenija), ki je prejela tudi veliko nagrado diggit. Digitalna agencija Renderspace je zlato nagrado prejela v kategoriji Hrana in pijača, in sicer za digitalni oglas Donat Trump (naročnik Droga Kolinska) ter v kategoriji Šport za digitalno oglaševalsko kampanjo Tvitajmo za naše (naročnik Telekom Slovenije). Slednji sta bili nagrajeni tudi z veliko nagrado diggit. Tretjo zlato nagrado je Renderspace prejel v kategoriji IT in telekomunikacije, in sicer za digitalno rešitev 360° filmi na festivalu LIFFe (naročnik Telekom Slovenije).

Dve zlati nagradi je prejela agencija ENKI, in sicer v kategoriji B2B za spletno mesto Intours DMC (naročnik Demaco) in v kategoriji Turizem za spletno mesto Star travel (naročnik Volo). V kategoriji Neprofitne organizacije je slavil Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja za spletno mesto Parlameter, ki je prejel tudi veliko nagrado diggit.

Strokovna žirija je ob zlatih in velikih nagradah diggit posebej izpostavila še digitalno oglaševalsko kampanjo Crackin' dog in prvi pasji radio, ki jo je agencija Luna TBWA pripravila za Pekarna HOV-HOV.