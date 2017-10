Z indijansko banano nad uši

KRŠKA VAS – Čeprav asimina, sadno drevo, ki ga imenujejo tudi indijanska banana, prihaja iz Severne Amerike, zelo dobro uspeva tudi pri nas. To lahko vidimo v Krški vasi pri Brežicah, kjer so Baznikovi leta 2000 posadili več dreves, ki so to jesen res presenetila s pridelkom. Če so plodovi, ki so dolgi od sedem do 15 centimetrov, običajno težki od 50 do 500 gramov, so pri Baznikovih letos nekateri rekordni. Tako se je na primer iz enega cveta razvilo pet plodov, skupaj so bili težki več kot kilogram in pol. Plodovi zorijo postopno v septembru in oktobru, ko jih oberemo ali pustimo, da padejo na tla.

Plod asimine je bogat z ogljikovimi hidrati, z vitamini in minerali, sedemkrat več jih ima kot drugo sadje.

»Meso se lepo raztopi, je zelo sladko, aromatično, spominja na mešanico okusov banane, ananasa in manga ter izjemno prijetno diši. Pustimo ga, da čim dlje stoji, po mojih izkušnjah je najboljši, ko koža malo porjavi. Presenečeni boste nad njegovim okusom, to vam zagotavljam,« zadovoljno pove Anton Baznik in doda, da je zelo priporočljiva hrana za dojenčke in otroke, ki plodove uživajo kot sadno kašico, Antonov vnuk Klemen je jedel plodove asimine že pri šestih mesecih.

30 stopinj pod ničlo zdrži drevo pozimi.

»Plod asimine je bogat z ogljikovimi hidrati, z vitamini in minerali, sedemkrat več jih ima kot drugo sadje, zlasti je bogat s kalcijem in železom, je pa to sadno drevo zelo primerno za bio pridelavo, škropljenja ne potrebuje ne proti škodljivcem ne proti boleznim, rastlina je odporna proti nizkim zimskim temperaturam, do živega ji ne more niti pozeba, pozimi pa zdrži minus 30 stopinj Celzija. Lahko jo vzgojimo kot grm ali drevo, ki zraste do petih metrov, krošnja se oblikuje sama in je ni treba obrezovati. Asimino lahko posadimo tudi med okrasne rastline, saj je s svojo rastjo, cvetovi, plodovi in listi lep okras, z velikimi intenzivno zlato rumenimi listi je jeseni zelo privlačna. Asimina cvetne nastavke naredi že jeseni, cveti aprila in ima zelo lep, privlačen, temno vijoličen škrlatni cvet, ozeleni pa pozneje. Po oprašitvi se lahko iz grozdastega socvetja razvije tudi več plodov, ki so dolgi od sedem do 15 centimetrov, podobni so banani ali mangu. Sorte asimine morajo biti cepljene, so pa tudi samooplodne, v izboru sadik je več sort,« našteva sogovornik.



Liste asimine jeseni posušimo v senci, uporabimo jih naslednje leto kot bio insekticid.

Drevo te sadne vrste ima zelo raznoliko uporabnost

Listi so zelo veliki, dekorativno papirnati, podolgovati in jeseni, ko spremenijo barvo v zlato rumeno, izjemno okrasni. »Če liste zmečkamo, oddajajo vonj, ki spominja na paradižnik in zeleni poper. Liste asimine jeseni poberemo in posušimo v senci, uporabimo jih naslednje leto kot bio naravni insekticid za uničevanje listnih uši, koloradskega hrošča in nematod, saj vsebujejo asimicin, naravni insekticid. V Ameriki so indijanska plemena koščice in listje uporabljala kot naravni insekticid proti naglavnim ušem in drugim zajedavcem. Indijanci so koščice posušili in jih uporabljali za ogrlice in zapestnice,« je Baznik opozoril na vsestransko uporabnost asimine, ki je znana tudi pod indijanskim imenom pawpaw.