Z gobami iz gozda, tam pa inšpektor

LJUBLJANA – Družabna omrežja so prepolna objav gobarskih izkupičkov. Od jurčkov, dežnikaric in mnogih drugih vrst gobanov. Nekateri so z njimi napolnili celo zaboje.

A pozor: če vas ujame inšpektor, vam lahko spiše globo.

Na spletni strani Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je zapisano:

»Posamezni obiskovalec gozda lahko v smislu rekreativnega nabiranja za lastne potrebe nabere dnevno največ:

– 2 kg gob, razen gob, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo samoniklih gliv;

– 2 kg plodov, mahov in kostanja;

– 1 kg zelnatih rastlin, razen rastlin, ki jih je prepovedano nabirati na podlagi predpisa, ki ureja varstvo zavarovanih rastlinskih vrst.«

Koliko znaša globa za več nabranih glob, smo izbrskali v zakonu o gozdovih. V tretjem odstavku 81. člena navajajo, da se posameznik, ki pri rekreativnem nabiranju gob preseže dovoljenje količine, kaznuje z globo od 200 do 400 evrov.