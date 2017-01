Z dvema fakultetama v  vrtcu pomivala posodo

ŽALEC – Štiriintridesetletna mamica Zarja, ki smo jo v naši akciji prav tako izbrali med množico tistih, ki si želijo, da bi jim plačali položnice v znesku do 150 evrov, živi z dvema sinovoma, eden bo februarja upihnil šele prvo svečko, ter hudo bolno mamo. Samohranilka je trenutno še na porodniškem dopustu, ki pa se bo kmalu iztekel, in zato jo najbolj skrbi, kaj bo potem. Službe namreč nima, a je prav zaposlitev tisto, po čemer ta trenutek najbolj hrepeni. S tem bi imela seveda tudi zagotovljen zaslužek, ki vsakomur nudi tudi občutek varnosti. In prav tega danes mnogi zelo pogrešajo.



Naša sogovornica z mamo in otrokoma živi v hiši, ki je delno njena last, druga polovica pa pripada sestri, ki z družino živi drugje. Sestri mora zato po obrokih izplačati njen delež. Kadar koli ga bo pač lahko. A vse bi bilo veliko lažje, če bi imela službo. »Pa sem vseskozi delala, večinoma prek študentskih napotnic, in se trudila po najboljših močeh. Že po naravi sem namreč takšna, da se nobenega dela ne otepam, kaj šele da bi se smilila sama sebi. Znam delati,« pove zgovorna in izobražena mamica dveh fantov, ki trenutno še prejme dobrih 250 evrov porodniške, približno v tolikšnem znesku je še otroških dodatkov in preživnine. A pri 34 letih si želi redne zaposlitve. »Doslej so bile vse moje zaposlitve zgolj začasne. Nekaj časa sem v šoli nadomeščala odsotnost druge učiteljice, saj sem po izobrazbi profesorica biologije in gospodinjstva. Ker pa se mi je zdelo, da je v šoli težko najti zaposlitev, sploh moje smeri, sem se odločila še za en študij, postala sem še inženirka živilstva. Zdelo se mi je, da bom v tej stroki lažje dobila delo,« pove Zarja. In res je nekaj časa delala za mlekarne, a še vedno prek študentskih napotnic. Bila je pospeševalka prodaje, promotorka in degustatorka. Prav nič ji ni bilo težko in upala je, da bo nekega dne dobila v roke pogodbo za zaposlitev vsaj za določen čas. A tega ni dočakala. »Dokler sem imela status in sem lahko delala prek napotnic, sem bila za delodajalce bolj zanimiva. A to seveda ne gre v nedogled. Ko sem opravila vse študijske obveznosti in bila dovolj stara, sem se morala posloviti tudi od statusa. Zaposlitev za določen čas pa sem, preden sem zanosila, dobila v eni od zavarovalnic. A ravno takrat so se odločali o tem, ali bi mi zaposlitev podaljšali ali ne, in ker sem imela rizično nosečnost in mi je pripadala bolniška, se zame niso odločili in sem pristala na zavodu za zaposlovanje,« pove. Sreča v nesreči je bila, da je rodila nekoliko pred predvidenim rokom in je bila tako upravičena vsaj do minimalne porodniške.



Polaga parket, tudi ploščice



Da Zarja res nima predsodkov in dveh levih rok, ampak je izredno domiselna in iznajdljiva, dokazuje tudi to, da je v času, ko je iskala delo, brez pomislekov sprejela tudi delo v kuhinji enega od vrtcev, kjer je pomivala posodo. »Pa mi je bilo čisto fajn, četudi sem imela višjo izobrazbo kot nadrejeni,« pove. Največji problem pa je, da bi jo mnogi delodajalci še zdaj, ko šteje 34 let, še vedno najraje plačevali prek študentskih napotnic. Kar pa seveda ne gre. Ko jo povprašamo, kako to, da je sama z dvema otrokoma, nam prizna, da se je s prvim partnerjem, s katerim ima prvega otroka, razšla, ker je bil nasilen. Žal je to spoznala prepozno. In četudi se je trudila, da bi družina ostala skupaj, se ni izšlo. »Sicer pa so se tudi moji starši ločili in vem, da nima smisla vztrajati v zvezi, če nekaj ni, kot bi moralo biti,« pove Zarja, ki se ji ni obnesla niti druga zveza. Potem nam pove, da zna veliko del v hiši postoriti sama. »Veliko in rada rišem. Tudi parket polagam pa ploščice tudi. Ko je voda zalila kopalnico, preprosto nisem imela denarja, da bi plačala mojstra in sem se polaganja ploščic lotila kar sama,« nam pove in kopalnico tudi pokaže. »Pa saj sploh ne bi bilo hudega, če letošnja res mrzla zima, ki kar vztraja, stroškov kurjave ne bi pognala v nebo,« še pove. Največja težava je, da hiša ni izolirana, in to se seveda pri kurjavi pozna, saj je izguba toplote, kljub menjavi oken, še vedno precejšnja. Pred tremi leti sta z mamo zaradi dotrajanosti stare peči kupili novo, v njej zdaj kurita samo pelete. »A tretjino tega, kar smo v tej zimi že pokurili, še niti plačala nisem,« pove sogovornica, ki pelete kupuje na obroke. In dejansko je najtežje, da pri tem, kar mesečno prejme, ne more prihraniti niti evra, kaj šele da bi si privoščila kaj več od najnujnejšega. In zato, pravi, bi ji pomoč pri plačilu položnic prišla še kako prav. »Tako bi lahko vsaj sinu, ki bo kmalu praznoval rojstni dan, kupila kakšno darilce in starejšemu potrebščine za šolo.«