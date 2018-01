Z Dijaninim posojilom SDS se ukvarja tudi specializirano državno tožilstvo

LJUBLJANA – S posojilom 450.000 evrov , ki ga je stranka SDS najela pri Dijani Đuđić, nato pa ga po opozorilu računskega sodišča, da bi lahko bilo sporno, vrnila, se ukvarjajo tudi na specializiranem državnem tožilstvu, je poročal Radio Slovenija. Koliko ljudi preiskujejo in zaradi katerih kaznivih dejanj, niso razkrili, saj je zadeva v predkazenskem postopku.

Tudi policija, računsko in notarska zbornica

Z zadevo se ukvarja tudi Računsko sodišče RS, ki je po besedah predsednika Tomaža Vesela s predrevizijsko poizvedbo zahtevalo dokumentacijo, iz katere bi bili razvidni način sklenitve in razdrtja pogodbe ter finančni tok. Ravnanje notarja v tej zadevi pa na pobudo ministrstva za pravosodje preverja Notarska zbornica Slovenije. Med drugim preverja notarski zapis posojilne pogodbe in sporazum o zavarovanju posojila, ki ju je naredil notar Jože Sikošek. Kot so povedali na zbornici, zadevo še proučujejo. Postopek je stekel tudi na policiji, ki preverja morebitne razloge za sum, da je bilo v konkretnem primeru storjeno kaznivo dejanje, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti.

Predsednik SDS Janez Janša je sicer po tistem, ko je postalo znano, da bi bila lahko posojilna pogodba sporna, saj zakon po interpretaciji računskega sodišča posojilo fizične osebe politični stranki omejuje na 15.800 evrov, dejal, da je za zakonitost posojilne pogodbe odgovoren notar.