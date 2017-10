Z boni do 21. ure

Na Študentski organizaciji Slovenije ste pripravili predlog zakona za urejanje položaja študentov, ki je ta mesec v zakonodajnem postopku v državnem zboru. Nekaj novosti, predvsem na področju prehrane, bo začelo veljati že v aktualnem študentskem letu.

Konec aprila smo na ŠOS pripravili predlog zakona za urejanje položaja študentov, ki se dotika sedmih področij, ki smo jih želeli urediti. Večina teh novosti bo uveljavljenih s 1. 10. 2018, torej v prihodnjem študijskem letu, glede prehrane pa je predvideno, da bo uveljavljena takoj, torej 15. dan po objavi v uradnem listu. Glede na to, da bo naš zakon na plenarnem zasedanju v državnem zboru okoli 20. oktobra, lahko pričakujemo, da bomo do konca novembra študentje lahko koristili subvencionirano študentsko prehrano do 21. ure.

Zakaj je to pomembno?

Zato ker imamo zagotovilo vseh treh javnih univerz, da študijski proces na določenih študijskih programih tu pa tam poteka od osme do 20. ure, kar pomeni, da imajo študentje relativno malo časa, da v vmesnem času pojedo pravi obrok. Glede na to, da smo pred krizo, pred ZUJF, imeli neomejen časovni interval za koriščenje bonov, predlagamo podaljšanje vsaj do 21. ure. V izhodišču smo predlagali do 22. ure, vendar je bil zakon na matičnem delovnem telesu nekoliko spremenjen in gre na tretje branje na plenarno zasedanje z upoštevanim amandmajem do 21.

