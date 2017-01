Z belim zlatom so služili predvsem Benečani

Zgodovinar dr. Flavio Bonin je eden najbolj cenjenih raziskovalcev preteklosti jadranskih in še zlasti istrskih solin pri nas in tudi na svetu. Ocenjuje, da so prve, ki jih danes poznamo kot piranske, verjetno nastale že v rimskem obdobju v Strunjanu, a dodaja: »Predvidevamo, da so bile takrat tudi že v sečoveljski dolini, malo bolj v notranjosti, kot so danes. Od tam so se zato, ker je Dragonja tja nanašala nasedline, pozneje širile proti morju. Za potrditev tega bi bilo treba tam opraviti arheološka izkopavanja. Sicer pa so prve soline v Istri omenjene v pisnih virih na Brionih v 6. stoletju.«

CELOTEN ČLANEK JE OBJAVLJEN V NEDELJSKIH NOVICAH, KI VAS CEL TEDEN ČAKAJO PRI VAŠEM PRODAJALCU ČASOPISOV.

Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.