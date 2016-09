Z bankomatom  pride še Brglez

Ko so mediji avgusta poročali, da bo Abanka – ne smemo pa pozabiti, da je najprej zaprla poslovalnico Banke Celje v celjski Novi vasi – svojim komitentom na območju te celjske mestne četrti zagotovila tako imenovani abus, je bil marsikdo začuden, saj v prvem hipu ni razumel, kaj to pomeni. A predstavniki Abanke so pojasnili, da bo abus, ki naj bi pomenil novo bančno posebnost, na voljo njihovim komitentom iz Nove vasi in z Dečkove ceste: z njim naj bi se ti po novem lahko brezplačno vozili do najbližje bančne poslovalnice. Konec dober, vse dobro?

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«