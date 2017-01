Vzpon mafije je požrl vse njune prihranke

LJUBLJANA – Na kickstarterju, platformi, kjer zbirajo sredstva za zagon novih projektov, je ugledala luč sveta namizna družabna igra Vzpon mafije, po angleško The Rise of Mafia. Ličen komplet, na voljo v navadnem, kartonskem pakiranju ali prestižni orehovini, igralce za dobro uro popelje v mafijsko podzemlje 30. let prejšnjega stoletja. Vse informacije, ki jih dobivajo igralci, pa so plod temeljite raziskave resničnih zgodovinskih dejstev. Več mesecev sta jih skrbno proučevala avtorja igre, ki sta, kot ste najbrž že uganili, iz Slovenije.



Aida Sadiković je 23-letna oblikovalka, sveža diplomantka na fakulteti za dizajn, smer notranja oprema, Rok Čamernik pa 27-letni ekonomist tik pred diplomo. Ljubljančana sta se spoznala na srednji ekonomski šoli v Ljubljani, čez nekaj let sta se znova srečala in zaljubila. Na polovici ljubezenske zgodbe sta se lotila še skupnega poslovnega projekta, ki jima bo, upata, postavil temelje za prihodnost.

