Vzpenjača ima za botre kar tri župane

LJUBLJANA – Vzpenjača na Ljubljanski grad bo le nekaj dni pred novim letom upihnila deseto svečko. Novemu prevoznemu sredstvu, ki povezuje Krekov trg z grajsko stavbo, so botrovali kar trije župani, pravzaprav županji Vika Potočnik in Danica Simšič ter ob odprtju še župan Zoran Janković. Jubilej bodo proslavili prihodnjo sredo ob 18. uri na spodnji postaji vzpenjače s koncertom Alenke Godec ob spremljavi Policijskega orkestra pod taktirko Nejca Bečana.



Ljubljanski grad so že konec 19. stoletja želeli vključiti v turistično ponudbo današnjega glavnega mesta Slovenije. Takrat se je pojavila tudi zamisel o dvigalu oziroma vzpenjači, ki bi turistom olajšala vzpon. Ljubljana bi se tako pridružila avstro-ogrskim mestom, ki so jo že imela. Zagreb jo je dobil leta 1890, Salzburg leta 1892 in dve leti pozneje še Gradec. Med zamislijo in uresničitvijo se je pojavilo mnogo ovir. Grad do leta 1905 ni bil v lasti mesta, temveč države, ki je v njem vzdrževala kaznilnico. Šele 16. maja 1905 je postal zares ljubljanski, ko je takratni župan Ivan Hribar podpisal pogodbo o nakupu. Mesto je postalo lastnik mogočne stavbe 367 metrov nad morjem.

