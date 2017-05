Vzeli so mu dom, zdaj bo on njim evre

STRASBOURG, LJUBLJANA – Slovenija bo morala zaradi 124,38 evra dolga zdaj plačati 85.000 evrov odškodnine. Tako je v primeru Zorana Vaskrsića, ki je leta 2012 pri nas zelo odmeval, odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice. Očitno je, da se je zgodba zdaj obrnila na glavo, a tokrat na škodo države. Marsikomu so do danes v spominu ostale takratne Vaskrsićeve besede, da je zaradi pičlih 124 evrov dolga na koncu ostal brez hiše. Toliko denarja je bil namreč dolžan podjetju Vodovod-Kanalizacija, kolikor je znašal račun za čiščenje greznice. Ker ga ni plačal, je podjetje denar na koncu izterjalo z izvršbo, v kateri pa so mu prodali hišo, vredno 140.000 evrov. Po prodaji hiše za polovico tržne vrednosti in poplačilu zastavne terjatve drugega upnika v višini skoraj 59.000 evrov ter poplačilu dolga in sodnih stroškov mu je ostalo dobrih 3000 evrov. Vaskrsić je sicer isti dan, ko je izvedel za prodajo hiše, dolg poravnal, po čemer je Vodovod-Kanalizacija tudi urgentno umaknila izjavo. Na litijskem okrajnem sodišču so nato prav tako izdali sklep, da je izvršba ustavljena, a sodnica je ustavila le izterjavo dolga, saj je bila hiša novemu lastniku prodana že pred poplačilom dolga, pa čeprav je upnik pred drugo dražbo spremenil zahtevek in zahteval rubež osebnih dohodkov namesto prodaje hiše, a je sodišče prepočasi reagiralo.

