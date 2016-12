Vstopnina za Tivoli, Rožnik in  Šišenski hrib?!

LJUBLJANA – Bodo mlade mamice z malčki v vozičkih, ki jih v maju poganjajo proti čolnarni, kjer spijejo kavo, plačevale vstopnino? Pa upokojenci na svojih vsakodnevnih sprehodih, s katerimi si krajšajo čas in razgibajo sklepe – jih bodo ti stali več deset evrov na mesec, po možnosti ob 400-evrskih penzijah? Da ne omenjamo desetin tekačev, ki se iz dneva v dan poganjajo navkreber!



Upajmo, da je vznemirjenje, ki se razlega po družabnih omrežjih, odveč. Toda če verjamete ali ne, Mestna občina Ljubljana (MOL) je na dnevni red 21. seje uvrstila tudi predlog Odloka o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, kjer je med drugim zapisano, da se koncesija za upravljanje krajinskega parka podeli Snagi, javnemu podjetju d. o. o., v 8. členu dokumenta, ki govori o virih financiranja javne službe, navajajo sredstva proračuna MOL, dotacije in donacije, sredstva iz upravljanj nepremičnin, sredstva iz projektov in programov, prihodke od prodaje blaga in storitev..., v 3. točki pa je navedeno: vstopnine na območju krajinskega parka. Na koncu člena je še zapisano: »Višino vstopnine določi mestni svet s sklepom.«

