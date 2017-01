Vsi Prevčevi bodo svetovni prvaki

Potresi bodo, a manjši



»Na splošno bo vreme v 2017. precej vetrovno. Slovenijo bodo stresali potresi, vendar pa je strah pred njimi odveč. Sprožil se bo en močan plaz. Območja, kjer obstaja nevarnost plazov, bo na splošno treba natančno opazovati,« pravi. Glede planincev, ki so se letos tolikokrat ponesrečili v gorah, pravi: »Prvič, to je človeška neumnost. Ko greš na goro, moraš biti pripravljen. Spremljati moraš vreme in sam poskrbeti za svojo varnost, ker kaj pravi bog? Pomagaj si sam in bog ti bo pomagal. In drugič: obstaja prepričanje, da se gora na ta način brani. Vsaka gora ima dušo. Preden se povzpneš nanjo, se ji moraš pokloniti. Moraš se zahvaliti, da te je poklicala, se ji prikloniti in jo zaprositi za varnost. Tudi gora je živo bitje in treba jo je spoštovati. Če ne spoštujemo narave, tudi ona ne bo spoštovala nas.«

Kdo je Elena Sofia Seničar



Elena Sofia Seničar je svoje poglede na življenje opisala v knjigi Zavedanje je moč. V knjigi predstavlja pretresljivo življenjsko zgodbo in opisuje skrivnosti, nauke in uvide, ki jih je pridobila z delom energetske intuitivne terapevtke in s katerimi pomaga ljudem.