Všečkana  in obiskana

K odličnim rezultatom turističnega prometa v zadnjem obdobju in pomembnim razvojnim korakom slovenskega turizma so ključno prispevali uresničitev vseh zastavljenih aktivnosti STO, učinkovito trženje in promocija Slovenije kot turistične destinacije ter dobro sodelovanje STO s slovenskim turističnim gospodarstvom in drugimi partnerji slovenskega turizma.



Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, pravi: »Slovenija je privlačna turistična destinacija z velikim potencialom za nadaljnjo rast in razvoj turističnega sektorja. Zato potrebujemo močno in kakovostno nacionalno turistično organizacijo. Ob 25. obletnici osamosvojitve naše domovine letos praznujemo tudi prvi rojstni dan nove Slovenske turistične organizacije. V minulem letu smo jo ponovno vzpostavili in reorganizirali v skladu s sodobnimi smernicami ter hkrati uresničili najbolj intenzivno promocijsko akcijo v zgodovini slovenskega turizma, ki smo jo na MGRT financirali z evropskimi sredstvi v višini 3,7 milijona evrov. Za leto 2016 smo STO zagotovili bistveno več denarja kot lani. Ta bodo namenjena intenzivni promociji slovenskega turizma v tujini in usmerjena predvsem v vsebinsko digitalno trženje.«



Eva Štravs Podlogar, generalna direktorica direktorata za turizem in internacionalizacijo na MGRT, je ocenila, da je bilo delovanje v prvem letu zelo uspešno: »Izvedenih je bilo veliko novih projektov, promocijskih aktivnosti in odmevnih dogodkov. Prepričana sem, da bo ekipa STO uspešno izpeljala številne zastavljene cilje ter Slovenijo tudi v prihodnje učinkovito promovirala kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo. Po zaslugi aktivnosti naše nacionalne turistične organizacije je Evropsko združenje turističnih agencij Slovenijo letos ocenilo kot izpostavljeno destinacijo v letu 2016, septembra 2016 pa bo pri nas potekal osrednji zeleni destinacijski dogodek na globalni ravni Global Green Destinations Day.«



STO je v letu dni ponovno samostojnega delovanja izvedla vse zastavljene aktivnosti in projekte, številne v sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom in drugimi ključnimi deležniki slovenskega turizma. Mag. Maja Pak, direktorica STO, pravi, da so si ob ponovni osamosvojitvi Slovenske turistične organizacije postavili določene prioritete: »Z veseljem in ponosom lahko rečem, da smo jih v letu dni uresničili vse, tudi zaradi zelo motivirane ekipe. Izvedli smo reorganizacijo STO v skladu s sodobnimi trendi trženja, razvili področje vsebinskega digitalnega marketinga, izvedli veliko digitalno kampanjo, sistematično smo se lotili komuniciranja v družabnih medijih in postavitve novega portala slovenia.info. Velik korak na področju vsebinskega digitalnega marketinga že daje odlične rezultate. Prav tako smo nadgradili poslovne dogodke za organizatorje potovanj in novinarje ter začeli razvijati nove trge. Hvaležna sem predstavnikom gospodarstva, da so prepoznali vedno večjo pomembnost področja digitalnega marketinga ter sodelovali pri njegovem vzpostavljanju s svojim znanjem in izkušnjami.«



Skupaj z gospodarstvom so takoj ob osamosvojitvi pripravili ambiciozen dvoletni program trženja slovenskega turizma. »Za pravilni sta se pokazala zelo jasna in usklajena komunikacija Slovenije kot zelene, aktivne in zdrave destinacije ter pospeševanje razvoja inovativnih, trajnostno usmerjenih produktov višje dodane vrednosti,« je še povedala mag. Maja Pak. »V prihodnosti nas čaka še precej novih izzivov. Ponudba naše dežele je izjemno raznolika, treba bo dodelati strateški pristop pri razvoju in trženju produktov ter nadaljevati razvoj trajnostnega turizma skozi orodje Zelena shema slovenskega turizma, ki smo ga razvili lani.«



Digitalna strategija



Direktorica STO navaja še nekaj zanimivih podatkov: »Danes se več kot 80 odstotkov turističnega povpraševanja v Evropi zgodi na spletu, prav toliko ljudi tam raziskuje destinacijo, rezervacijo pa opravi približno 70 odstotkov popotnikov. V Sloveniji na spletu išče in raziskuje destinacijo kar 93 odstotkov popotnikov. Usmerjenost v vsebinski digitalni marketing je nujna, zato je bila eden najpomembnejših projektov STO ob vzpostavitvi ponovne samostojnosti, ki ga je pripravila v tesnem sodelovanju z gospodarstvom. Težnja STO je, da v skladu z mednarodnimi smernicami in strategijo Digitalna Slovenija 2020 na vseh ravneh v Sloveniji, od lokalne, podjetniške, prek produktne in nacionalne, razvije sodobne in atraktivne digitalne platforme, komunikacije in vrhunske vsebine.«



STO je izpeljala globalno digitalno kampanjo I Feel Slovenia – Make New Memories in nadgradila komuniciranje z javnostmi prek družabnih medijev, pripravlja nov spletni portal, ki bo zaživel novembra, obogatitev mediateke z novimi fotografijami in videi ter projekt Ambasadorji znamke I feel Slovenia za še učinkovitejše digitalno komuniciranje.



Kampanja I Feel Slovenia – Make New Memories je zasnovana na privlačnih zgodbah o Sloveniji kot o deželi različnih doživetij, klik na oglase pa privede do konkretnih turističnih paketov, ki jih je pripravilo slovensko turistično gospodarstvo. Do novembra bo potekala na 12 evropskih trgih oziroma skupinah trgov ter v ZDA in Kanadi, in sicer na različnih kanalih, kot so ključni nacionalni portali, Google, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ter Yandex in VKontakte v Ruski federaciji.



Do zdaj so oglasi kampanje dosegli več kot 23 milijonov ljudi in več kot 160 milijonov prikazov. Profil na facebooku STO Feel Slovenia je všečkalo 123.000 tujcev s ciljanih trgov, na iskalnikih Google in Yandex je bilo uresničenih več kot 200.000 klikov na izbrane ključne besede, v mreži Google Display so na oglasna sporočila kliknili 148.000-krat. V enoletnem obdobju je krepko poraslo število prijateljev oziroma sledilcev na lastnih družbenih omrežjih STO: za več kot 175 odstotkov na facebooku (Feel Slovenia), za skoraj 100 odstotkov na twitterju (Slovenia Tourism), na instagramu (Feel Slovenia) pa za skoraj 160 odstotkov.