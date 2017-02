Danes, ko se vsak dan fejsbukovo poja po tipkovnicah, je slabše kot takrat, ko so z dletom vbijali znanje v glinene plošče. Sredi obstoječega vsakdana se šera, tvita, klika, predvsem pa lajka. Lajk, veste, to je tisto, ko na svojo osebno stran na fejsbuku napišeš, da si skuhal bučno juho. Tvojim prijateljem je to všeč, čeprav je niso niti zavonjali, kaj šele poskusili, večina pa te brozge tako in tako ne mara. Samo lajk ti pa stisnejo, to pa! Te všečkajo. Dajte mi lajke, potrebujem jih! Bolj kot kruh se potrebuje biti čim večji množici všečen. Odrasli so postali bebci. V podobo staršev, obremenjenih z lajki, porivajo lastno otročad. Ta po izhodu iz učilnic maternega jezika govori le še v zamotanih šifrah, kot so se medgalaktično pogovarjali v jeziku shyriiwook v filmski seriji Vojna zvezd. Mularija osupljivo obvlada uporabo tehnike. Zaradi osnovne življenjske potrebe po lajkanju in klikanju, ne pa zaradi želje po izpopolnjevanju znanja. Včasih si bil frajer, ko si znal povedati uvod h Krstu pri Savici, danes si car, če v igrici Call of Duty postreliš golazen na ekranu, ki jo vodi tebi podoben zakompleksan neodraslež izza ekrana v Buenos Airesu.

