Vse več prvih posredovalcev

KRANJ – V okolici gorenjske metropole se vse bolj krepi mreža prvih posredovalcev, korak h krepitvi te mreže pa je tudi podpis sporazuma o aktiviranju gasilskih enot. Te bodo priskočile na pomoč, ko bo treba pri srčnih zastojih uporabiti avtomatski eksterni defibrilator (AED), a bodo vozila nujne medicinske pomoči preveč oddaljena. »Na območju Kranja in sosednjih občin vsako leto prejmemo od 30 do 40 takšnih klicev na pomoč,« je dejal Mitja Mohor, vodja nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Kranj. Dodal je, da reševalno vozilo iz Kranja do denimo Zgornjega Jezerskega potrebuje več kot pol ure, zato so na bolj oddaljenih terenih ravno prostovoljni gasilci tisti, ki so lahko prvi pri osebi s srčnim zastojem. Ob tem je omenil, da bi kazalo v (osnovne in srednje) šole uvesti tečaje prve pomoči, saj še tako razvejana mreža defibrilatorjev ne koristi, če ni blizu nikogar, ki bi znal ravnati z napravo. Trenutno je v Kranju in desetih okoliških občinah kakšnih 120 prostovoljcev, ki imajo opravljen tečaj za prve posredovalce, približno toliko pa jih je razporejenih tudi po preostalih gorenjskih krajih. Kranjska občina je že poskrbela za nakup sedmih defibrilatorjev in preostale opreme za reševanje življenja, še pet kompletov, ki stanejo nekaj več kot 3000 evrov, pa nameravajo nakupiti v bližnji prihodnosti.