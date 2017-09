Vse stoji: kolona je dolga že 20 kilometrov

SENOŽEČE – Prvi septembrski dan je vedno v znamenju prometnih zamaškov, zastojev in kolon. A kaj takšnega, ko se je zgodilo na primorski avtocesti, gotovo ni nihče pričakoval. Kolona je namreč na tem avtocestnem odseku bila nekaj pred 17 uro dolga že 20 kilometrov, ob 18.20 uri pa je merila 10 kilometrov.

Kot so zapisali na prometno- informacijskem portalu je do daljšega zastoja prišlo zaradi povečanega prometa iz Istre med priključkom Senožeče in počivališčem Ravbarkomanda proti Ljubljani približno 10 km. Pot se podaljša za uro.

Zastoji so tudi na Hrvaškem ter v Italiji.

Kako pa je drugod?

Zastoji, povečan promet:

- Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, približno 1 km.

- Na ljubljanski vzhodni obvoznici med razcepom Zadobrova in predorom Golovec proti razcepu Malence, Dolenjski, občasno zapirajo predor.

- Na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici.

- Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji približno 1.5 km.

- Na cestah Medno - Medvode v Medvodah, Šenčur - Kranj, Draženci - Ptuj, Studenec - Postojna - Ravbarkomanda in Šmarje - Koper.

Mejni prehodi:

Po zadnjih podatkih policije so daljše čakalne dobe na mejnih prehodih Gruškovje, Metlika, Jelšane, Starod, Sočerga, Sečovlje in Dragonja pri vstopu.