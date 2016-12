Vse bolezni goveda je zajel na 1500 straneh

LJUBLJANA – »Mene so vzgojile bolne krave!« je ponosno izrekel dr. Tomaž Zadnik. In si krepko oddahnil. Za njim je bilo namreč orjaško, petletno delo, ki bo izšlo na 1500 straneh!



Čeprav je vse skupaj še lepo v tisku, smo imeli srečo, da nam je dovolil zreti v njegov zaklad neštetih zapiskov, v še neizdano biblijo. V njej sicer ne boste našli nič spiritualnega, v njej boste našli zgolj popolno resnico, resnico o boleznih goved!



Kmetij manj, živine več



V povojnem obdobju je bila govedoreja na splošno naša paradna panoga in duša slovenskega kmeta. Še pred 30 leti je bil domala vsak veterinar tudi veterinar bujatrik, ki se je ukvarjal s preučevanjem in zdravljenjem goveda. Danes veterinarjev bujatrikov ni več kot 150. Časi so se drastično spremenili. Tudi zaradi tega, ker je kmetij vse manj. Toda tiste, ki so se obdržale, imajo več živali. Tudi zadnji statistični podatki kažejo, da število goveje živine še zdaleč ne upada, »temveč celo narašča«, je gromko pristavil nekdanji profesor za zdravstveno varstvo prežvekovalcev in klinično diagnostiko. »Narašča že,« je še dodal, »a na račun malih in opuščenih kmetij, kar povzroča skrb vzbujajoče zaraščanje«!



Odkar v Evropi ni več mlečnih kvot, se je spremenil tudi način reje. Ker je medtem cena mleka postala že tako nizka, je postala vprašljiva že sama rentabilnost goveje živine, saj, kot pravijo, krava zaradi mleka – sama sebe poje! Zato se večje kmetije vse bolj upirajo temu, da bi postale tovarne mleka, in si prizadevajo postati ekološki hlevi ali farme, ki bi temeljile predvsem na dobrem počutju živali. »To je privedlo do tega, da vse več kmetov v poletnem obdobju krave pošilja na prosto ekološko naravno pašo, kjer jim jih ni treba kar naprej molsti.«

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«