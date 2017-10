Vsak jih najde

Po nekaj tednih poznopoletne suše smo doživeli krepko močo in za njo so, kot da bi hotele ponoviti reklo »kot gobe po dežju«, po slovenskih gozdovih z neverjetno silo vzniknile gobe. Predvsem so nas razveselili jurčki, nesporna trofeja vsakega gobarja.

Ugodno bero naznanjajo avtomobili, ki so bolj ali manj posrečeno parkirani ob gozdnih cestah. Naval je takšen, da so se zbudili tudi policisti in inšpektorji, se postavili pred ceste z napisom »Dovoljeno za lastnike gozdov« in opravljajo svoje delo s kaznimi tudi do 200 evrov pa odvzemom tistega, kar presega dovoljena dva kilograma gozdnih sadežev. Od vsepovsod prihajajo gobarji, tudi takšni ljubitelji, ki običajno ne zavijejo kaj radi z regionalne ceste. Toda vest o priložnosti, »da jih vsak najde«, je naredila svoje. Celo medijske novice o »medvedih« in »divjih prašičih« niso zmanjšale števila strastnih iskalcev.

