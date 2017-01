Vsak avto v skupni rabi nadomesti 8 lastniških

LJUBLJANA – Zagotovo ste po Ljubljani in v bližnji okolici že videli modre ali bele električne avtomobile z oznako.GO na vratih, zato je prav, da vam razložimo, kaj pomenijo tihi jekleni lepotci na štirih kolesih. Kajti zdaj imate lahko avto tudi vi in se z njim celo vozite, pa ni nujno, da ste njegov lastnik. Tako imenovani car sharing je natanko to, kar smo opisali. Sistem Avant2go so razvili v podjetju Avant Car s podporo družbe Comtrade. Celotna mobilnost poteka brez škodljivih izpustov in v celoti z aplikacijo na pametnem telefonu, to je od rezervacije do plačila.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«