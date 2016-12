Vsaj malo snega in belega kruha o božiču

Sončev obrat ali solsticij je tisti čas v letu, ko je sonce ob poldnevu v zenitu navidezno najseverneje ali najjužneje na nebu oziroma najvišje ali najnižje nad nebesnim ekvatorjem. Zimski solsticij bo letos 21. decembra ob 10.44.

Napoved V sredo in četrtek bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, v vzhodnih krajih pretežno oblačno. Po nekaterih nižinah v notranjosti Slovenije bo dopoldne megleno. Na Primorskem bo v sredo pihala šibka do zmerna burja. Vremenski obeti do 25. decembra Do nedelje bo največ sonca na Primorskem, pihala bo burja. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V ponedeljek ob prehodu fronte kaže na nekaj padavin. Tudi letošnji božič bo ostal brez snega.

Takrat se bo začela koledarska zima. V dneh po solsticiju po svetu praznujejo številne praznike, ki so danes vpleteni v različne religije in običaje.



V dneh pred zimskim sončevim obratom in po njem se tako v krščanstvu praznuje božič, v judovstvu hanuka, Iranci pa praznujejo jaldo. Po keltskem običaju se na ta dan praznuje keltski praznik yule. Ta beseda izhaja iz starogermanskega izraza, ki pomeni kolo življenja.



Zimski solsticij namreč označuje obrat kolesa življenja. Mitološko gledano je boginja Yule rodila sončnega boga na najdaljšo noč, zato po keltskem izročilu praznujemo ponovno rojstvo sonca. Narava počiva in se pripravlja na novo rast. Simboli praznika yule so venčki iz smrečja, bela omela, svečke, zlati in rdeči božični okraski.



Ne režimo prezgodaj



Rez vinske trte je za vinogradnika strokovno najbolj zahtevno opravilo. Z rezjo uravnavamo rodnost in obremenitev vinske trte. S tem zelo močno vplivamo na kakovost grozdja, saj bo na preobremenjeni trti slabše dozorelo in hitreje se bo izčrpala. Če bo manj obremenjena, bo imela močnejšo rast, kar lahko zavira razvoj in dozorevanje grozdja.



Obrezujemo jo med mirovanjem, od decembra do napenjanja brstov. Trte, ki so bolj nagnjene k pozebi, obrežemo pozneje, saj zgodnja rez pospeši tudi rast. Pravilna rez omogoča ustrezno osvetljenost, usklajeno rast ter prehrano vinske trte.



Zimska se razlikuje po času pred vstopom v rodnost in po njej. Opravimo jo v mirovanju, od konca novembra do sredine marca, vinske trte na vrtovih pa raje režemo na koncu zime. V prvem letu po sajenju trs obrežemo na dve do tri očesa, v drugem na šest do osem očes in pozneje na osem do deset in več.



Obremenitve trsov so lahko zelo različne in v odvisnosti od gojitvene oblike. Oblika z enim šparonom ima lahko osem do dvanajst očes, dvošparonska dvajset do trideset, obremenitve na latnikih so še večje.



Trto lahko obrežemo na kratko na čepe ali reznike. Puščamo lahko tudi daljši rodni les – šparone. V prvih dveh letih po sajenju trsu ne puščamo pridelka, od tretjega do petega leta pa ga redčimo.

Zeleni božiči



V zadnjih letih so božiči vse bolj zeleni. Na strani ARSO si lahko ogledate, kako sneženi so bili 25. decembra ob 7. uri zjutraj za obdobje 1961–2013. Zelena barva označuje kopna tla ali zelo tanko snežno odejo (do 2 cm), modri odtenki pa zasnežena tla. Povezava: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/interesting-topics/christmas-maps/.