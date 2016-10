Vsa vas jedla kot že dolgo ne

PODKUM – Viteška dvorana glavne in največje podkumske gostilne Pr Čop je bila v soboto zvečer nabito polna. V njej se je kar trlo domačinov, ki so z glavnim kuharjem Lojzetom Čopom že drugo leto spisali zares lepo zgodbo. »To je neke vrste moja zahvala kraju, ker mi tukaj izjemno pomagajo. Ali so to gasilci, kulturna društva, športniki, posamezniki... Kadar koli kaj potrebujem in za to prosim, mi vedno ustrežejo,« pravi Čop, ki je zaradi pojavljanja v kuharskih oddajah na televiziji postal že prava kuharska zvezda. A ni prav nič zvezdniški, ostal je skromen in prijazen, vedno nasmejan. Podkumčani so komaj čakali, da bodo preizkusili pripravljene jedi. In prav te so bile nekaj posebnega, saj so bile vse narejene iz sestavin, ki so jih domačini prinesli oziroma darovali Čopu. »Na domove smo poslali vabila in napisali, naj, če so imeli dobro letino in če jim je še kaj hrane ostalo, to prinesejo na zbirna mesta. Tja smo se odpravili s Podkumskimi pevci in tremi harmonikarjii ter na vsakem zbirnem mestu zapeli nekaj pesmi in se malo poveselili, pofotografirali in potem s hrano odšli na drugo zbirno mesto,« razlaga kuhar, ki je nato prijel za kuhalnico in začel pripravljati slastne jedi.

