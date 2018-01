Vsa naša jajca

Saj ste bili že kdaj začudeni nad množico različnih napisov na škatlah za jajca, s katerimi si kdaj pa kdaj pripravimo izdaten zajtrk? Odkar so pionirji merjenja javnega nezadovoljstva prisilili EU, da je ugotovila, kako slabo se počutijo kokoši v tesnih večnadstropnih kletkah, so trgovci pohiteli z zahtevami po talni, hlevski, prosti in celo domači reji, ki naj krasijo jajčne škatle. Označevanje jajc je postalo mala znanost, njena pravila pa legende na notranjih straneh pokrova. S tem ko je EU ukazala množični prerod jajčne industrije, je v resnici predpisala nove, za mnoge prevelike investicije. Hkrati je v tem procesu prišlo do nove koncentracije, saj mnogi manjši rejci tega koraka niso zmogli.



