Vročinske nevihte, najhujše bo ponoči

LJUBLJANA – Danes se nam obetajo nevihte. Najbolj izpostavljen bo severni del države. Koroško-gorenjski-kamniški del, mogoče tudi štajerski, potem pa se bodo proti jutru spustile proti osrednji in južni Sloveniji. Tudi na Dolenjskem in Notranjskem so možne padavine, pravi dežurni prognostik pri Agenciji RS za okolje (Arso) Jure Cedilnik. Meni sicer, da ne bodo tako izrazite, kot so bile včeraj popoldne. Prav zato je tudi toča malo manj verjetna. Bo pa glavnina dogajanja v noči na sredo.

Pred nami je teden po večini sončnega poletnega vremena, možnost krajevnih padavin bo nekoliko povečana predvsem v sredo in v petek.



Arso

Vročinske nevihte

V četrtek se nam obeta podobno vreme kot v ponedeljek, v petek pa se bo povečala možnost vročinskih neviht. »V soboto in nedeljo bo teh pojavov manj. Zdi se, da bo vikend dokaj suh, morda bodo malenkost nižje temperature, ampak ne tako bistveno. Mogoče bodo bližje 25 kot 30 stopinjam,« pojasnjuje dežurni prognostik.