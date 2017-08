Vročina, adijo: po plohah in nevihtah prihaja občutna ohladitev

LJUBLJANA – Tisti, ki so za v soboto popoldne ali zvečer načrtovali kakšen piknik ali kakšno drugačno dejavnost na prostem, bodo razočarani. Vremenoslovci namreč napovedujejo, da bo sobotni večer prinesel hladno fronto z nevihtami in dežjem.

Sobotni večer zaradi prehoda hladne fronte z nevihtami in dežjem ne bo naklonjen prireditvam na prostem. — meteo.si (@meteoSI) 17 August 2017

Osvežitev, ki bo prijala

Pooblačitev, ki jo napovedujejo za soboto, bo postopna. Vremenoslovci napovedujejo, da bo že dopoldne v vzhodni in osrednji Sloveniji zapihal severovzhodnik, popoldne in zvečer pa bo pihal še okrepljen severni in severovzhodni veter. Popoldne se bodo nevihte in plohe začele pojavljati na severozahodu, zvečer pa naj bi zajele vso Slovenijo.

Do nedelje zjutraj naj bi dež ponehal. Dopoldne se bo zjasnilo, čez dan bo spremenljivo oblačno, ponekod se lahko pojavijo tudi posamezne plohe. Po visokih temperaturah napovedujejo občutno ohladitev. V ponedeljek bo zjutraj precej jasno, po nekaterih kotlinah bo megla. Čez dan bo v notranjosti Slovenije občasno nekoliko bolj oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Konec vročinskih valov?

Na spletni strani Neurje.si ob tem napovedujejo, da se bodo temperature prihodnji teden spet povzpele nad 25 stopinj, a hujše vročine ni pričakovati. Prav tako naj ne bi bilo več na vidiku vročinskih valov. Jutra bodo zato bolj sveža.