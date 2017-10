Vroče zaradi Ljudskega vrta: svetnica, ki se boji, se je vzdržala

MARIBOR – V Mariboru so se očitno strasti, ki jih je razgrel mariborski podžupan Saša Pelko, ko je na družabnih omrežjih objavil seznam svetnikov , ki so glasovali proti skrajšanem postopku o spremembah mestnega proračuna za leto 2018, nekoliko umirile in ohladile.

Shoda, ki je bil za danes napovedan pred mariborsko občino, ni bilo.

Pelko se je opravičil, a vseh ni prepričal

Mariborski svetniki so namreč v današnjem nadaljevanju seje podprli predlog za obravnavo dokumenta po skrajšanjem postopku. Spremembe med drugim vključujejo tudi obnovo zahodne tribune stadiona Ljudski vrt. Kritiki mariborske oblasti pravijo, da želi župan Fištravec z izpostavljanjem Ljudskega vrta zakriti druge sporne spremembe proračuna.

Svetniki so zahtevali tudi Pelkovo opravičilo, saj je na svojih družabnih omrežjih ustvaril vtis, da so tisti, ki so v četrtek glasovali proti hitremu skrajšanemu postopku tudi proti obnovi Ljudskega vrta, zaradi česar so bili nekateri deležni tudi groženj. Pelko je danes dogajanje obžaloval in dejal, da je morda kdo narobe razumel njegov namen, a mnogi opravičila niso sprejeli.

Svetniki se bojijo

O vzdušju v mestnem svetu pa najbolje govorijo besede Lidije Divjak Mirnik iz Liste za pravičnost in razvoj, ki je prejšnji teden glasovala proti, tokrat pa se je vzdržala. Kot je pojasnila, izključno iz strahu, kaj bi se ji po vseh grožnjah sicer zgodilo. Ob tem je od Fištravca zahtevala, da Pelka razreši z mesta podžupana.

Ta je namreč po njenem mnenju kriv za dogajanje v zadnjih dneh, saj so nogometni privrženci v mestu seveda odločno za nadaljnjo obnovo stadiona. Nekateri člani navijaške skupine Viole so pozvali k današnjemu protestu, a je vodstvo Viol nato sporočilo, da se ograjuje od napovedanega shoda pred občino. Enako so ravnali tudi v Nogometnem klubu Maribor.