Vroče na trgu mobilne telefonije: bitka za naročnike, cene padajo

LJUBLJANA – V Sloveniji imamo enega ponudnika mobilne telefonije več. To je HoT mobil ali Hofer Telekom, ki bo storitve zagotavljal prek mobilnega omrežja A1, bivšega Simobila. Prav danes so predstavili ponudbo.

Paket brez zakupljenih količin se imenuje HoT start, za minuto, SMS ali prenesen megabajt pa bo treba odšteti 3,9 centa. To je za 0,1 cent manj kot pri Bobu v paketu Bob 4 cente. Oba sta brez naročnine.

Generalni direktor HoT Matevž Martinuč in izvršna direktorica podjetja Ventocom.SI in operaterja Hot mobil Eva Aljančič. Foto: Hofer

Poleg omenjenega bodo ponujali še pakete HoT mini (6,99 evra: po 1000 minut in SMS-sporočil, gigabajt prenosa podatkov), maxi (9,99 evra: po 3000 minut in SMS-sporočil, 20 gigabajtov prenosa) in extra (14,99 evra: po 3000 minut in SMS-sporočil, 50 gigabajtov prenosa), nekaj količin pa bo že vključenih za gostovanja v državah EU.

Telemachov podatkovni šok

S 1. majem so nove pakete ponudili tudi pri Telemachu, pospešeno pa tudi nadgrajujejo mobilno omrežje z uvajanjem tehnologije LTE-A, ki bo pohitrila prenose (do 150 megabita na sekundo). Prenosa pa niso le pohitrili, ampak tudi povečali količino v paketih: v ponudbi Največ z 10 na 50 GB (naročnina na paket je 25 evrov), v paketu Še več z 5 na 15 GB (15 evrov na mesec) in v paketu Več z 500 na 600 MB (6 evrov na mesec).

Telemach je naredil preskok tudi na področju mobilne telefonije v državah EU: uporabnikom paketov Še več in Največ je namreč v vseh državah EU omogočeno neomejeno število klicev in SMS-sporočil.

Telekom z novim paketom

Največji mobilni operater pri nas je predstavil paket EU Vključeni. Za 21,95 evra ponujajo neomejene klice, SMS- in MMS-sporočila v državah EU-tarife, 10 gigabajtov prenosa podatkov doma ali v EU in še 120 minut pogovorov v območja EU-tarife.

Od Simobila k A1: prenovili tudi ponudbo

Simobil je dobil novo ime – A1, ustrezno so prenovili tudi ponudbo. Tako denimo A1 Začetni S stane 10,99 evra (300 enot klicev, SMS, MMS, 150 MB), M pa 15,99 (1000 enot za klice, SMS in MMS, 500 MB). A1 Svobodni so razdelili na S, M in L in stanejo 19,99, 24,99 in 39,99 evra. Svobodna M in L vključujeta še količine za gostovanje: prvi po 1000 min in SMS, gigabajt prenosa v EU, drugi pa ima še dodaten gigabajt prenosa podatkov, ki ga lahko porabite tudi v Srbiji in Makedoniji. Pozabili pa niso niti na mlade: A1 Orto Gigastar (14,99 evra) in A1 Orto Tripster+ (19,99 evra). Pri zadnjem naj izpostavimo, da omogoča prenos gigabajta podatkov v 65 državah sveta (v paketu je sicer zakupljenih 8 gigabajtov) in vključuje neomejene pogovore. V cenejšem paketu za mlade je prenos podatkov vključen (15 gigabajtov), zaračunajo pa se klici ter sporočila, in sicer 1 cent za vsakega.