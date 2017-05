Vroče bo: preverite, kdaj bo padla 30

LJUBLJANA – Po nekaj spremenljivih dneh prihajajo taki, ki bodo zadišali že povsem po vročem poletju. Danes lahko tu in tam še nastane kakšna kratkotrajna ploha, čez dan pa se bo ogrelo do 24 stopinj Celzija.

Andrej Pečenko, dežurni vremenoslovec pri Agenciji RS za okolje (Arso), nam je povedal, da bo prihajajoči konec tedna sončen in precej topel, temperature se bodo gibale okoli 25 stopinj, padavin pa za zdaj ne kaže.

Padla bo 30

Tudi v ponedeljek in torek bo še sončno in suho, če komaj čakate, da se bo termometer ustavil pri številki 30, pa se zdaj utegne zgoditi tudi to. »Najbolj vroče bo v torek in sredo, morda še v četrtek. Že v ponedeljek bodo temperature precej nad 25 stopinjami, potem pa bo šlo tudi do okoli 30,« pravi Pečenko.

V torek se bodo zlasti v Julijskih Alpah pojavljale padavine v obliki vročinskih neviht, v sredo se bodo lahko razširile še na Kamniško-Savinjske Alpe in proti Pohorju. V četrtek in petek bo morda že kaj več padavin, ampak to je še tako daleč, da se bo vmes gotovo še kaj spremenilo.

