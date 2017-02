Vrhunski pekovski izdelki iz slovenske moke

Pekarna SPAR je ena največjih in najbolje opremljenih v Sloveniji. V njej iz najboljših izbranih sestavin s tradicionalnimi tehnološkimi postopki po preverjenih receptih pripravljajo več kot sedemdeset vrst pekovskih izdelkov.

Vedno sveže

Vsak dan tako spečejo 42 različnih vrst kruha in 41 vrst pekovskega peciva, kamor sodijo tudi ročno izdelane torte in druge slaščice, med njimi slovita kremna rezina. Izdelke redno dostavljajo v trgovine Spar in Interspar, kjer jih po potrebi dopečejo. To zagotavlja sveže dišečo in hrustljavo ponudbo v vsakem trenutku, njihovo ustrežljivo osebje pa poskrbi za strokovno in prijazno postrežbo.

Priznanje GZS

Določene Sparove dobrote ne vsebujejo aditivov, glavna sestavina večine njihovega kruha pa je moka iz slovenske pšenice. Zato jih je Gospodarska zbornica Slovenije počastila s podelitvijo zlatega priznanja za kakovost, ki ga podeli vsako leto. Pekarna SPAR ga je prejela za Matjažev temni hlebec, Matjažev beli hlebec, Sitarjev hlebček, pirin kruh, beneški kruh, nogometni kruh ter za kmečko belo štruco in polnozrnato žemljo, za posladek pa je njihova kremna rezina dobila zlato priznanje za svežo slaščico.