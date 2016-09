Vrhunska reševalna vozila iz Prekmurja

Da v Murski Soboti deluje podjetje z okoli 80 zaposlenimi Medicop, ki je mednarodno uveljavljena blagovna znamka za medicinsko opremo in reševalna vozila, verjetno ne vedo niti Prekmurci. Tudi v svetu so eden najkakovostnejših proizvajalcev izdelkov, ki so življenjskega pomena za bolnike in ponesrečence. Kot pravi direktor Medicopa Peter Podlunšek, je moč njihovega podjetja v znanju in ustvarjalnem duhu, s čimer lahko razvijajo izvirne in inovativne tehnološke rešitve za najzahtevnejše stranke v skladu z visokimi mednarodnimi standardi. Lasten razvojni center jim omogoča neodvisen razvoj tehničnih izboljšav in novosti, s katerimi se lahko kar najbolj prilagodijo potrebam kupcev.



Na prvem mestu je kakovost



»Ves čas se zavedamo, da mora biti tehnologija v službi človeka. Zato se še posebno posvečamo kakovosti in zanesljivosti naših izdelkov, ki morajo biti vrhunski, da lahko rešujejo življenja ljudi. Le najboljše je dovolj dobro za reševanje človeških življenj. Poleg tega nas odlikujejo tudi kratki dobavni roki, nizki stroški vzdrževanja in optimalna funkcionalnost,« pravi Podlunšek, ki je tudi vrhunski športnik – pilot razreda Master Class svetovnega prvenstva Red Bull Air Race. In kako se dopolnjujeta odličen menedžer in vrhunski športnik?



»Pogosto je težko, toda pri meni je pomembno, da imam okrog sebe odlični ekipi, tako na Medicopu kot v Red Bull Race, ki jima lahko vse zaupam. Samo tako lahko obe zgodbi peljem profesionalno naprej. Vsekakor pa je moja prihodnost v Medicopu, in če bi moral danes izbirati, bi se odločil za podjetje. Na srečo mi te odločitve ni treba sprejeti.«



Medicop je sicer začel iz ničle. Petrov oče je podjetje ustanovil pred skoraj 30 leti in je oral ledino na področju opreme za reševanje. Od takrat Medicop raste in napreduje kljub nekaterim ostrim udarcem, zlasti po osamosvojitvi in izgubi večine takratnega trga v nekdanji skupni državi. Zato so v podjetju ponosni na tradicijo, čeprav so v primerjavi s svetovno konkurenco še vedno v najstniškem obdobju.



Kot bi jih zadel komet



»Pretekla leta so bila za nas leta številnih poslovnih izzivov in intenzivnega razvoja. V treh desetletjih delovanja smo se razvili v družbo, ki svojo strategijo gradi na znanju, izkušnjah, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih. Naši poslovni rezultati odražajo naša prizadevanja za strokovno rast zaposlenih in spodbujanje ustvarjalnega vzdušja,« pravi Peter. Čez noč so izgubili kar 80 odstotkov trga, in to ravno v trenutku, ko so bili sredi gradnje poslovnih prostorov. »Bilo je tako, kot bi nas zadel komet. K sreči so se starši pravilno odločili za prodor na tuje trge. Danes imamo 80 zaposlenih, še vedno iščemo strokovnjake za elektroniko, komercialo, pred dnevi smo zaposlili novega razvojnika za medicinsko opremo. Želimo vlagati v visoko izobražene kadre, saj nam lahko prinesejo dodano vrednost in s tem tudi razvoj na področju medicinske opreme za reševalna vozila, kjer ni časa za spanje. Že pol leta mirovanja bi lahko povzročilo katastrofo, saj je naša konkurenca z vsega sveta na tem področju neusmiljena.«



Medicop na svojem področju spada med najboljših pet na svetu, predvsem na področju medicinskih plinov in opreme za reševanje. Izvažajo na vse celine, v kar 65 držav. »Medicop je izključno razvojno podjetje, a se ukvarjamo tudi s proizvodnjo. Zlasti v svetu imamo seveda ostro konkurenco, toda mislim, da lahko napredujemo tudi v prihodnje,« razlaga Podlunšek, ki ponosno poudarja, da so njihovi izdelki narejeni v Evropski uniji. Tudi ko je njihov proračun tesen, ohranjajo proizvodnjo v EU in uporabljajo le komponente iz EU, če so le na voljo, kajti tako lažje pridejo do ustreznih certifikatov. Vsi dobavitelji Medicopa morajo navesti državo sestave in proizvodnje svojih izdelkov.



Šteje tudi najmanjša podrobnost



»Želimo se širiti še v nekatere države nekdanje Sovjetske zveze, čeprav je naš cilj predvsem, da v državah, kjer smo že prisotni, prodaja nenehno raste. Veseli smo, da se prodaja povečuje na zahtevnih trgih v skandinavskih državah pa tudi na Kitajskem prodajamo vedno več. O tem, kakšen bo Medicop denimo čez 15 let, bi težko govoril. Trg se hitro spreminja, brez dobre strategije in vizije se ni mogoče prilagoditi,« pravi Peter Podlunšek.



Medicopove stranke so bolnišnice, urgentni oddelki, oddelki intenzivne nege in številni drugi. Medicopova urgentna reševalna vozila so sinonim za najsodobnejši inženiring, inovativno tehnologijo, varnost, kakovost, udobnost in dolgo življenjsko dobo. Vse to je združeno v vozilih za nujne primere, ki so idealno prikrojena zahtevam reševalnih služb, kjer je pomembna tudi najmanjša podrobnost. Medicopova vozila so preizkušena in certificirana po mednarodnih standardih, odlikujejo pa jih tudi napredne oblikovne rešitve, ergonomske inovacije in visoka stopnja zagotavljanja varnosti. Sodobno oblikovanje in inovativne rešitve uvrščajo stole medicop lifechair v novo generacijo kardioloških stolov, ki izpolnijo pričakovanja najzahtevnejših reševalcev in bolnikov, ki jih je treba v nujnih primerih prevažati v sedečem položaju.

Nagrajujejo razvoj zaposlenih



»V Medicopu je pomemben vsak posameznik, še posebno pa cenimo tiste s podjetniško žilico, ki z inovativnostjo prispevajo k razvoju podjetja. Osnova naše kadrovske politike je oblikovanje okolja, ki spodbuja talent in razvoj osebnih kompetenc ter oblikuje ustvarjalno ozračje, v katerem se razvijajo ideje. To nagrajujemo in načrtujemo širitve kadrov ter tudi osebnostni in strokovni razvoj naših zaposlenih,« pravi direktor Peter Podlunšek.