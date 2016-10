Vrhovno sodišče: Odvzem koroških dečkov iz vrtca ni bil zakonit

LJUBLJANA – Vrhovno sodišče je v današnji javni razglasitvi sodbe v zvezi s pritožbama Centra za socialno delo (CSD) Velenje in zastopnika babice dečkov iz Velenja navedlo, da je bil odvzem dečkov iz vrtca nezakonit in da so bile njuni babici, pri kateri sta živela do odhoda k rejnikom, kršene ustavne pravice. Otroka za zdaj ostajata pri rejnikih.

CSD Velenje je brez vednosti starih staršev iz Koroške, pri katerih sta po tragediji v družini, ko sta izgubila mamo, bivala bratca iz Velenja, 30. marca letos dečka iz vrtca odpeljal k rejniški družini.

Niso ugodili zahtevi po vrnitvi dečkov starim staršem

Pravni zastopnik babice dečkov odvetnik Velimir Cugmas je na Upravno sodišče v Mariboru vložil tožbo, s katero je terjal ugotovitev, da je CSD Velenje z odvzemom otrok ravnal nezakonito in tako posegel v otrokove pravice v razmerju do babice. Hkrati je zahteval izdajo začasne odredbe, na podlagi katere bi se dečka do pravnomočnosti odločitve vrnila k starim staršem, oz. je zahteval vrnitev v prvotno stanje.

Upravno sodišče v Mariboru je v sodbi, sprejeti 11. maja letos, odločilo, da so bile z odvzemom dečkov kršene ustavne in človekove pravice njuni babici do družinskega življenja, medtem ko ni ugodilo zahtevi, da se dečka do pravnomočnosti odločitve vrneta k starim staršem, ampak je zapisalo, da bodo o tem tekli posebni postopki. Na odločitev upravnega sodišča sta se na vrhovno sodišče, ki v nadaljnjih postopkih odloča o pritožbah v zvezi s sodbami upravnih sodišč, pritožila pravna zastopnika tako CSD Velenje kot tudi babice dečkov.