Vremenoslovci svarijo: te reke bodo danes poplavljale

LJUBLJANA – Napovedi o debeli snežni odeji se niso uresničile, je pa svoje naredila voda, ki je vdrla v marsikatero klet in povzročila nemalo nevšečnosti.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) imajo reke v osrednji, jugovzhodni in vzhodni Sloveniji velike pretoke. Ponoči so nekatere reke na tem območju presegle opozorilni pretok in se razlivale ob strugi. Opozorilne pretoke imajo presežene še Ljubljanica, Dravinja v spodnjem toku, Rogatnica, Mestinjščica, Krka v spodnjem toku in pritoka Prečna ter Radulja.

Večina rek na tem območju sicer upada, naraščajo pa še Ljubljanica, Dravinja, Rogatnica, Mestinjščica ter Sotla in Krka v spodnjem toku. Večina teh rek bo še danes začela upadati, napovedujejo.

Krka in Ljubljanica bosta danes in jutri še poplavljali na območjih vsakoletnih poplav, naraščajo pa tudi vodotoki na severovzhodu, ki danes čez dan lahko poplavijo običajna poplavna območja ob strugah.

