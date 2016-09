FOTO: Arso prižgal oranžno, mokra prognoza Braneta Gregorčiča

MOČNI IN DOLGOTRAJNI NALIVI

LJUBLJANA – »Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) bodo v petek popoldne, zvečer in v noči na soboto v zahodni, jugozahodni, južni in deloma osrednji Sloveniji ob nevihtah krajevno možni močnejši in dolgotrajnejši nalivi,« se glasi opozorilo vremenoslovcev.

Večji del države je na spletnih straneh Arsa že obarvan oranžno, zraven pa svarijo pred izdatnimi nalivi, tudi nevihtami. Ob hudourniških vodah so mogoče poplave, plavje pa lahko zamaši posamezne objekte vodne infrastrukture. Ob morju bo zapihal tudi močnejši veter, ki lahko maje drevesa in lomi veje.

Opozorilo oranžne barve (vir: Arso):

Prihaja fronta

Sicer pa se je za noč na soboto napovedala fronta. Takrat bo deževalo po vsej državi, drugače pa bodo tu in tam kakšne plohe vse do ponedeljka. »Zelo nestanovitno bo, težko je reči, kje bo kdaj deževalo, ne bo pa dneva brez padavin,« meni dežurni vremenoslovec pri Arsu Brane Gregorčič. V vseh teh dneh skupaj se lahko nabere od 20 do 40 litrov dežja na kvadratni meter, lokalno morda tudi 50. Predvidoma bo več padavin v zahodnem delu države, ker bo iznad Sredozemlja pritekala vlaga.

Kako pa kaže za prihodnji teden? Predvidoma se bo od torka naprej spet malo ustalilo, temperature pa bodo okoli 20 stopinj Celzija.