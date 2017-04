Vremenoslovci svarijo pred obilnim deževjem

LJUBLJANA – »V 48 urah (od srede do petka) bo v večjem delu Slovenije padlo od 40 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, v hribovitem svetu južne, zahodne in severne Slovenije pa od 100 do okoli 250 litrov na kvadratni meter,« napovedujejo vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso).

Zaradi večje količine dežja bodo v četrtek lahko močneje narasli vodotoki v zahodni in južni ter delno severni Sloveniji, v noči na petek in v petek dopoldne pa tudi drugod. Danes in jutri zvečer bo povišano tudi plimovanje morja, so še zapisali.

Danes se bodo padavine začele v Julijskih Alpah, na Notranjskem in Kočevskem, čez dan pa se bodo okrepile in zajele tudi osrednje ter severne kraje. V četrtek zjutraj bo dež zajel večji del države, deževno bo ves dan.

Dogajanje bomo spremljali.