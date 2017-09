Vremenoslovci svarijo: padavine se bodo okrepile

LJUBLJANA – »Od ponedeljka opoldne do torka zvečer bo v severovzhodni Sloveniji padlo še 15 do 30, drugod pa od 30 do okoli 60 litrov dežja na kvadratni meter,« so popoldne sporočili vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso).

Temu opozorilu pa so dodali še eno: »Ob ponovni okrepitvi padavin z močnejšimi krajevnimi nalivi lahko danes zvečer in v noči na torek hitro in močno porastejo manjše reke in hudourniki zlasti na območju južne in vzhodne Slovenije.«

V torek bo še oblačno s padavinami, te bodo v noči na sredo povsod ponehale. Dnevne temperature se bodo gibale od devet do 15, na Primorskem pa do 20 stopinj Celzija.

Konec tedna je največ dežja padlo v Bovcu in sicer 186 l/m2. Danes in jutri bosta še deževna dneva, v sredo pa bo suho. — ARSO VREME (@meteoSI) September 11, 2017

Ob pestrem vremenskem dogajanju danes za jugovzhodni del države še velja oranžno opozorilo. »Vodotoki lahko poplavljajo ob strugah na območju pogostih poplav. Verjetne so motnje v prometu in pri oskrbi z električno energijo in pitno vodo. Možni so zemeljski plazovi. Iz nižjih prostorov in kleti umaknite hrano, premičnine, dokumente, denar in druge dragocenosti. Izklopite elektriko, plin in vodovod. Ne skušajte prečkati vodnega toka. Bodite previdni pri uživanju hrane in vode. Spremljajte trend vodostaja in meteorološka ter hidrološka obvestila in opozorila ter informacije, ki jih posredujejo pristojne službe in organi,« svetujejo vremenoslovci.

Ob tem pa so mogoče tudi še krajevne nevihte, torej lokalno močnejši nalivi, piš vetra in udari strel. »Bodite pozorni na bližajoče se nevihtne oblake. Med nevihto se ne zadržujte na izpostavljenih mestih, počakajte na varnem mestu, nevihta običajno ne traja dolgo,« so zapisali.